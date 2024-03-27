Євгену Клопотенку відмовили у відкритті ресторану в Японії через борщ

Шеф-кухар здивував, чому йому не дали відкрити заклад в цій країні.

Відомий кухар-шоумен Євген Клопотенко приголомшив історією, як йому відмовили у відкритті українського ресторану в Японії.

Причому причиною відмови став борщ, який в Японії вважають російською стравою. Як розповів Клопотенко на своїй сторінці в Instagram, йому пояснили, що японці негативно ставляться до росіян, тому навряд заклад з борщем матиме у них популярність:

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: “поширена думка, що борщ — це російська страва”. Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами. І от ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", — зазначив Клопотенко.

Євген Клопотенко про те, чому не зміг відкрити ресторан в Японії / Фото: instagram.com/klopotenko

Водночас кухар зауважив, що ця ситуація означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі.

Нагадаємо, що завдяки старанням Євгена Клопотенка у червні 2022 року український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Також нагадаємо, що не так давно Євген Клопотенко вперше розповів, скільки грошей йому дали за перемогу в "МастерШефі". Кухар переміг в найпопулярнішому кулінарному проєкті України 2015 року.

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