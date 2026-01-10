Євген Клопотенко одружується: кулінар освідчився коханій після року стосунків

Євген Клопотенко з коханою / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко одружується.

Радісними новинами про зміни в особистому житті кухар поділився в Instagram. Зокрема, Євген Клопотенко повідомив, що він та його кохана Катерина Воскресенька тепер заручені. Ресторатор освідчився обраниці.

Євген Клопотенко освідчився коханій / © instagram.com/klopotenko

Кулінар вже навіть й опублікував кадри, на яких помітно, як він одягає Катерині обручку на безіменний палець. Тим часом обраниця шеф-кухаря радісно усміхається. На окремому фото ресторатор показав обручку з діамантом зблизька.

Реклама

Євген Клопотенко освідчився коханій / © instagram.com/klopotenko

"Здається, у нас є новини. Кохання - це світло", - коротко підписав світлини кулінар та пообіцяв згодом розкрити більше деталей.

Євген Клопотенко освідчився коханій / © instagram.com/klopotenko

Зазначимо, Євген Клопотенко розсекретив стосунки з Катериною Воскресенською на початку вересня 2025 року. Проте пара вже доволі тривалий час разом. Річницю стосунків закохані святкували 24 листопада 2025 року. Саме тоді вони познайомились.

Нагадаємо, раніше зірка "Левів на джипі" Валік Міхієнко освідчився коханій. Гуморист покликав обраницю вийти за нього заміж під час їхнього відпочинку в Буковелі.