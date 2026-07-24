Євген Клопотенко після весілля осоромився перед дружиною через важливу романтичну помилку

Весілля Євгена Клопотенка / © instagram.com/klopotenko

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що вже через місяць після весілля припустився романтичної помилки, а також розповів, які сімейні традиції вони з дружиною Катериною лише починають створювати.

Минув лише місяць відтоді, як шеф-кухар одружився. За його словами, подружжя ще тільки звикає до нового етапу життя. Через насичений графік їм поки не вдалося виробити багато власних ритуалів. Постійні знімання, відрядження та робочі справи залишають небагато часу для спільного дозвілля. Втім, кілька особливих звичок у пари вже з’явилися. І одна історія стала для Клопотенка справжнім уроком.

«Вони лише формуються! Ми не встигаємо жити: то знімання, то відрядження, то ще щось, тому немає такого дня, щоб сісти й поговорити про це. Дуже мало часу одне на одного. Але те, що в нас уже є з традицій — 100% їсти. Ще грати в бадмінтон, зустрічатися і готувати з друзями! Це поки що основні. Ми одружені не так давно, а я вже встиг провтикати дещо!» — зізнається Євген на шоу «Хто зверху?».

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Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

Як виявилося, телеведучий забув привітати дружину з першою маленькою сімейною датою після весілля. Катерина нагадала чоловікові, що минув рівно місяць від дня їхнього одруження. Після цього закохані домовилися регулярно святкувати одразу дві важливі для них дати, аби більше не повторювати таких кумедних ситуацій.

«Дружина сказала, що минув місяць від дня одруження, а я її не привітав. Тож тепер у нас на одну важливу дату більше: щомісяця вітаємо одне одного 12 числа, тобто в день весілля, і 24, коли познайомилися. Тобто кожні пів місяця я маю щось робити».

Під час розмови Клопотенко також пригадав, що саме весілля вони свідомо організували в українському стилі. Гості прийшли у вишиванках, а молодята відмовилися від звичних весільних кліше на користь давніх обрядів, народних танців і традиційного вигуку «Слава молодим!».

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розсекретив, чим годував гостей на весіллі і яких традицій дотримувався.

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