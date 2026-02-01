ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Євген Клопотенко показався з нареченою на відпочинку й замилував романтикою у горах

Пара насолоджується відпусткою в Карпатах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко після заручин з Катериною Воскресенською поїхав у подорож.

Наречені проводять час у зимових Карпатах. Катерина у фотоблогу поділилася декількома світлинами. На одній з них закохані постають на спільному знімку просто неба, а на іншому обраниця Клопотенка зазнімкувала його на тлі гір.

«Люблю кохати», — ніжно висловила свої почуття наречена ресторатора.

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська — що відомо про наречених і їхні стосунки

Тривалий час кулінар розповідав, що прихильник вільних стосунків і приховував подробиці особистого життя. І торік на початку жовтня Євген вперше публічно заявив про свою кохану Катерину й дав зрозуміти, що має серйозні наміри. У листопаді стало відомо, що зіркова пара разом вже рік.

Такий стрімкий розвиток стосунків дійшов до серйозного кроку — освідчення. Для такої особливої події 39-річний Клопотенко зібрав найрідніших та разом з коханою влаштував справжнє сватання й заручини в найкращих українських традиціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie