- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 283
- Час на прочитання
- 1 хв
Євген Клопотенко показався з нареченою на відпочинку й замилував романтикою у горах
Пара насолоджується відпусткою в Карпатах.
Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко після заручин з Катериною Воскресенською поїхав у подорож.
Наречені проводять час у зимових Карпатах. Катерина у фотоблогу поділилася декількома світлинами. На одній з них закохані постають на спільному знімку просто неба, а на іншому обраниця Клопотенка зазнімкувала його на тлі гір.
«Люблю кохати», — ніжно висловила свої почуття наречена ресторатора.
Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська — що відомо про наречених і їхні стосунки
Тривалий час кулінар розповідав, що прихильник вільних стосунків і приховував подробиці особистого життя. І торік на початку жовтня Євген вперше публічно заявив про свою кохану Катерину й дав зрозуміти, що має серйозні наміри. У листопаді стало відомо, що зіркова пара разом вже рік.
Такий стрімкий розвиток стосунків дійшов до серйозного кроку — освідчення. Для такої особливої події 39-річний Клопотенко зібрав найрідніших та разом з коханою влаштував справжнє сватання й заручини в найкращих українських традиціях.