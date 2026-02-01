Євген Клопотенко показався з нареченою на відпочинку й замилував романтикою у горах

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко після заручин з Катериною Воскресенською поїхав у подорож.

Наречені проводять час у зимових Карпатах. Катерина у фотоблогу поділилася декількома світлинами. На одній з них закохані постають на спільному знімку просто неба, а на іншому обраниця Клопотенка зазнімкувала його на тлі гір.

«Люблю кохати», — ніжно висловила свої почуття наречена ресторатора.

Реклама

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко й Катерина Воскресенська — що відомо про наречених і їхні стосунки

Тривалий час кулінар розповідав, що прихильник вільних стосунків і приховував подробиці особистого життя. І торік на початку жовтня Євген вперше публічно заявив про свою кохану Катерину й дав зрозуміти, що має серйозні наміри. У листопаді стало відомо, що зіркова пара разом вже рік.

Такий стрімкий розвиток стосунків дійшов до серйозного кроку — освідчення. Для такої особливої події 39-річний Клопотенко зібрав найрідніших та разом з коханою влаштував справжнє сватання й заручини в найкращих українських традиціях.