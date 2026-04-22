Євген Клопотенко розчулив фото з мамою-красунею й поділився її перлами з їхнього спілкування

Кулінар привітав найріднішу з її святом.

Автор публікації
Валерія Гажала
Євген Клопотенко

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Український кулінар Євген Клопотенко зворушив теплим вітанням із нагоди дня народження мами.

Шеф-кухар опублікував серію сімейних фото в Instagram, до яких додав скриншоти повідомлень від найріднішої. Замість стандартних побажань він зібрав її кумедні та життєві фрази, які давно стали для нього особливими.

«Мами такі мами і для кожного своя – найкраща. З днем народженням тебе», — написав Клопотенко.

Серед улюблених висловів мами кулінара — прості, але дуже впізнавані крилаті фрази: «Ти шапку надів?», «Тобі вибачатись, що дурному Богу молитися», «Не гарбуза, а гарбузу!!!», «Химко вогню», «Стицько голий і в брилі».

Родина Євгена Клопотенка

Батьки Євгена Клопотенка

Мама Євгена Клопотенка

Мама Євгена Клопотенка

Такий формат привітання неабияк розчулив шанувальників — у коментарях вони діляться схожими історіями про своїх мам і вітають його родину з іменинницею.

  • Найкращі вітання для вашої мами! Нехай Господь благословить вашу маму і дарує міцного здоровʼя на многії літа!

  • У Вас чудова мама, мої вітання!

  • Які класні! З Днем народження Вашу маму!

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свою сестру Олену, яка заміняла йому маму.

