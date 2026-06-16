Євген Клопотенко розсекретив, чим годував гостей на весіллі і яких традицій дотримувався

Євген Клопотенко з дружиною / © instagram.com/klopotenko

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Український кулінар Євген Клопотенко, який нещодавно вперше одружився, розсекретив, чим годував гостей на весіллі та яких традицій дотримувався.

Ресторатор днями офіційно позбувся статусу холостяка. Він уклав шлюб із нареченою Катериною Воскресенською та вже й встиг відгуляти весілля. Тепер Євген Клопотенко поступово розкриває подробиці святкування. Зокрема, весілля було повністю в українському стилі. Це ж стосувалося й страв. Гостей частували м’ясом, що було приготовлене на мангалі, а також батьки молодят підготували чимало консервації.

«Ми побудували такий мангал великий, і на тому мангалі ми готували невеличкі ноги ягняти, ковбасу, кровянку. Були всякі українські закуски. Ми хотіли, щоб це був український стиль. Там були квашені продукти. Батьки передали купу всього зі своїх погребів. Ми це теж все використовували, щоб воно було по-справжньому», — розкрив кухар на проєкті «ЖВЛ представляє».

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Весілля Євгена Клопотенка з Катериною Воскресенською / © instagram.com/klopotenko

Молодята відмовились від торта. Натомість у них був коровай. До речі, на весіллі у Євгена Клопотенка та Катерини Воскресенської було дівування. Це спеціальний обряд, під час якого випікають дерево з тіста. Це символ того, що наречена прощається з дівоцтвом.

«У нас не було торта, у нас був каравай. У нас було дівування, це така дуже прикольна штука, їстівна паличка з Миколаївщини. Ми намагалися прожити це, як раніше це було у наших предків. Бо це дуже важливо — проживати наші традиції, а не просто на них дивитися», — говорить кухар.

Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Клопотенка показувала зворушливе відео з їхньої весільної церемонії. Молодята казали одне одному «так» під зливою.

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