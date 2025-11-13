ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Євген Клопотенко розсекретив, коли почався його новий роман і чи відмовився від вільних стосунків

Також кухар заінтригував, як вони планують святкувати річницю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Євген Клопотенко

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, коли почався його новий роман і чи відмовився він від вільних стосунків.

Знаменитість не приховує, що не самотній. Обраницею кулінара стала Катерина Воскресенська, з якою він у жовтні розсекретив роман. Та пара перебуває в стосунках значно довше. Євген Клопотенко на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що річницю вони святкуватимуть 24 листопада. Саме тоді закохані познайомились.

До речі, обраниця ресторатора готує йому особливий подарунок. Щоправда, Клопотенко хоч і не розкриває, який саме, але інтригує, що це те, що йому забороняли в медіа.

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

"24 листопада – це день після мого дня народження, ми познайомилися. Ми ще не відзначали, у нас ще немає річниці. Але ми домовились, що святкуватимемо тихо. Ми домовились про щось таке, що раніше мені в медіа забороняли. Тепер вона буде це робити, але я не можу розкривати", - говорить кухар Анні Севастьяновій.

Раніше Євген Клопотенко дотримувався вільних стосунків. Знаменитість говорить, що й зараз від цього не відмовляється. Проте ресторатор наголосив, що це не означає, що він може крутити романи на стороні. Також кулінар додав, що їхні стосунки з Катериною формуються на довірі та чесності одне з одним.

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

"Ми домовились про те, що ми вчимося будувати стосунки на чесності. Якщо якийсь хлопець чи дівчина сподобались – ти про це обов'язково розповідаєш. У нас немає жодного секрету. Ми ще вчимося будувати їх. Ми про все спілкуємося. Куди воно приведе, туди й приведе. Але ми точно не будемо одне одному брехати. Я лишився вільним, але це не означає, що я можу бути з іншими дівчатами", - поділився кулінар.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала подробиці особистого життя Євгена Клопотенка. Пропонуємо пригадати фейкове одруження кулінара та як його колишня робила аборт.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie