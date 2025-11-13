Євген Клопотенко розсекретив, коли почався його новий роман і чи відмовився від вільних стосунків

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко розсекретив, коли почався його новий роман і чи відмовився він від вільних стосунків.

Знаменитість не приховує, що не самотній. Обраницею кулінара стала Катерина Воскресенська, з якою він у жовтні розсекретив роман. Та пара перебуває в стосунках значно довше. Євген Клопотенко на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що річницю вони святкуватимуть 24 листопада. Саме тоді закохані познайомились.

До речі, обраниця ресторатора готує йому особливий подарунок. Щоправда, Клопотенко хоч і не розкриває, який саме, але інтригує, що це те, що йому забороняли в медіа.

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

"24 листопада – це день після мого дня народження, ми познайомилися. Ми ще не відзначали, у нас ще немає річниці. Але ми домовились, що святкуватимемо тихо. Ми домовились про щось таке, що раніше мені в медіа забороняли. Тепер вона буде це робити, але я не можу розкривати", - говорить кухар Анні Севастьяновій.

Раніше Євген Клопотенко дотримувався вільних стосунків. Знаменитість говорить, що й зараз від цього не відмовляється. Проте ресторатор наголосив, що це не означає, що він може крутити романи на стороні. Також кулінар додав, що їхні стосунки з Катериною формуються на довірі та чесності одне з одним.

Євген Клопотенко з новою дівчиною / © instagram.com/klopotenko

"Ми домовились про те, що ми вчимося будувати стосунки на чесності. Якщо якийсь хлопець чи дівчина сподобались – ти про це обов'язково розповідаєш. У нас немає жодного секрету. Ми ще вчимося будувати їх. Ми про все спілкуємося. Куди воно приведе, туди й приведе. Але ми точно не будемо одне одному брехати. Я лишився вільним, але це не означає, що я можу бути з іншими дівчатами", - поділився кулінар.

