Євген Клопотенко вперше назвав дату й місце свого оригінального весілля

Євген Клопотенко з нареченою Катериною / © instagram.com/klopotenko

Український кулінар Євген Клопотенко розсекретив перші подробиці майбутнього весілля.

Ще на початку цього року зірка повідомив про заручини з Катериною Воскресенською. Закохані тоді відійшли від «класичного» освідчення й організували пишне застілля зі збереженням давніх українських традицій, куди запросили найближчих. Та, схоже, майбутнє весілля планується бути теж незвичним.

За словами кулінара, офіційно узаконити стосунки вони планують уже на початку літа цьогоріч. Водночас від традиційних банкетних залів закохані вирішили відмовитися — замість цього церемонію хочуть провести просто неба, на одній із вулиць Києва.

Клопотенко на проєкті «Кучма У» зазначає, що формат події буде камерним: приблизно сотня гостей і жодних гучних гулянь. Натомість акцент зроблять на відтворенні українських традицій у сучасному форматі. За його словами, це не просто святкування, а спроба показати, що культурна спадщина може залишатися актуальною навіть сьогодні.

«Весілля плануємо не в ресторані святкувати, а в іншому місці — на вулиці. Десь у червні. Шатро Катерина не хоче. Але будуть українські традиції — все буде прикольно. Близько 100 людей, подивимося… Це не будуть гуляння, бо зараз не вважаю це доречним, а відзначання традицій. Хочемо показати всім і бути прикладом відродження традицій. Хотіли не робити, але мені здається, що зараз такий час, що традиції мають жити», — поділився Євген.

Зазначимо, про свої стосунки Євген Клопотенко вперше публічно розповів восени 2025 року, хоча разом пара вже значно довше. Навіть дату знайомства закохані не приховують — саме 24 листопада вони вважають початком своєї історії.

