Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину: який вигляд має кохана зірки
Знаменитість вперше офіційно показав свою обраницю.
Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками фото зі своєю коханою.
Пара зустрічається вже майже дев’ять місяців, але досі тримала стосунки у приватності. Коханою зірки виявилася Катерина Воскресенська. На фото Євген і Катерина стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. У підписі до світлини кулінар написав, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше.
"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — жартівливо підписав фото кулінар.
У коментарях під фото підписники одразу почали залишати теплі слова для закоханих. Своє вітання також залишила українська телеведуча Леся Нікітюк, написавши кілька щирих слів на підтримку пари:
Катю, вітаю!
Радію! Це щастя — бачити тебе таким…
Чудова новина! Вітаю
