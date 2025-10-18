Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину: який вигляд має кохана зірки

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Реклама

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками фото зі своєю коханою.

Пара зустрічається вже майже дев’ять місяців, але досі тримала стосунки у приватності. Коханою зірки виявилася Катерина Воскресенська. На фото Євген і Катерина стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. У підписі до світлини кулінар написав, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше.

"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — жартівливо підписав фото кулінар.

Реклама

Євген Клопотенко з дівчиною Катериною / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко з дівчиною Катериною / © instagram.com/klopotenko

У коментарях під фото підписники одразу почали залишати теплі слова для закоханих. Своє вітання також залишила українська телеведуча Леся Нікітюк, написавши кілька щирих слів на підтримку пари:

Катю, вітаю!

Радію! Це щастя — бачити тебе таким…

Чудова новина! Вітаю

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee вперше показала обличчя свого ймовірного коханого. Виконавиця знову підігріла чутки про особисте життя.