Гламур
2289
1 хв

Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину: який вигляд має кохана зірки

Знаменитість вперше офіційно показав свою обраницю.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Євген Клопотенко

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко поділився з шанувальниками фото зі своєю коханою.

Пара зустрічається вже майже дев’ять місяців, але досі тримала стосунки у приватності. Коханою зірки виявилася Катерина Воскресенська. На фото Євген і Катерина стоять на кухні ресторану, тримаючись за руки. У підписі до світлини кулінар написав, що відтепер радуватиме фанів світлинами зі своєю дівчиною частіше.

"Катерина. Ми вже три+три+три місяців разом і, мені здається, тепер ви будете бачити нас частіше. Хочете за нас випити — випийте. Хочете поїсти — готуйте або ж їжте українське. Цьом", — жартівливо підписав фото кулінар.

Євген Клопотенко з дівчиною Катериною / © instagram.com/klopotenko

У коментарях під фото підписники одразу почали залишати теплі слова для закоханих. Своє вітання також залишила українська телеведуча Леся Нікітюк, написавши кілька щирих слів на підтримку пари:

  • Катю, вітаю!

  • Радію! Це щастя — бачити тебе таким…

  • Чудова новина! Вітаю

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Lida Lee вперше показала обличчя свого ймовірного коханого. Виконавиця знову підігріла чутки про особисте життя.

2289
