Євген Клопотенко закрутив новий роман: що відомо про обраницю 38-річного кулінара

Відомий український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко розкрив подробиці особистого життя.

Так, вперше за тривалий час шоумен поділився одкровенням, що більше він не самотній. У подробиці він вдаватися не став, але підлив олії у вогонь однією деталлю. Євген зазначив, що ім'я його коханої закінчується на склад "на". Остаточно розкрити всі карти кулінар пообіцяв згодом.

"Це не Яна, не Марина, не Поліна. Скоро будуть новини стосовно того, що у мене відбувається. Я просто чекаю, не можу поки про це говорити", — заінтригував знаменитість у подкасті "Гуртом та вщент".

Ба більше, Клопотенко, який раніше неоднозначно реагував на питання про шлюб, наразі дещо змінив свою думку. Тепер кулінар вже не такий категоричний і припускає, що в майбутньому його сімейний статус таки може змінитися.

"Я не знаю. Можливо, колись це станеться. Мені здається, що шанси є", — додав зірка.

