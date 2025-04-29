ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Євген Кошовий чесно зізнався, чи бачиться із Зеленським під час війни: "Просто не афішуємо"

Артист розкрив правду про стосунки з колишнім колегою по сцені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Кошовий і Володимир Зеленський

Євген Кошовий і Володимир Зеленський

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який нещодавно розповідав про освіту доньки, розкрив подробиці дружби з президентом України Володимиром Зеленським.

Шоумен поділився, що під час війни він бачиться та спілкується зі своїм давнім приятелем, з яким вони починали кар’єрний шлях. Задля безпеки Євген не став ділитися подробицями, як саме минають їхні зустрічі. Але додав, що лідер країни, хоч і знаходить час для дружніх бесід, але все ж вони не тривають довго.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Володимир Зеленський / © Associated Press

За словами Кошового, такі періодичні зустрічі дали йому розуміння, що президент все ще зберіг свої колишні риси у спілкуванні. Тож їхні діалоги, як і раніше, наповнені теплом і душею.

"Ми бачимося, але просто не афішуємо. Періодично так. Зустрічі на такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше – душевно", — заявив артист в коментарі "Нашому радіо".

Нагадаємо, нещодавно ще одна колишня зірка "Кварталу" Олена Кравець коментувала свої дружні стосунки з Володимиром Зеленським і відповіла, чи бачаться вони під час війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie