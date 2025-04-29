Євген Кошовий чесно зізнався, чи бачиться із Зеленським під час війни: "Просто не афішуємо"

Євген Кошовий і Володимир Зеленський

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Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який нещодавно розповідав про освіту доньки, розкрив подробиці дружби з президентом України Володимиром Зеленським.

Шоумен поділився, що під час війни він бачиться та спілкується зі своїм давнім приятелем, з яким вони починали кар’єрний шлях. Задля безпеки Євген не став ділитися подробицями, як саме минають їхні зустрічі. Але додав, що лідер країни, хоч і знаходить час для дружніх бесід, але все ж вони не тривають довго.

Володимир Зеленський / © Associated Press

За словами Кошового, такі періодичні зустрічі дали йому розуміння, що президент все ще зберіг свої колишні риси у спілкуванні. Тож їхні діалоги, як і раніше, наповнені теплом і душею.

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"Ми бачимося, але просто не афішуємо. Періодично так. Зустрічі на такому ж вайбі, але вони дуже коротесенькі. Але все, як і раніше – душевно", — заявив артист в коментарі "Нашому радіо".

Нагадаємо, нещодавно ще одна колишня зірка "Кварталу" Олена Кравець коментувала свої дружні стосунки з Володимиром Зеленським і відповіла, чи бачаться вони під час війни.