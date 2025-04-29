Євген Кошовий неочікувано поділився подробицями історичної зустрічі Зеленського і Трампа

Євген Кошовий / © Пресслужба студії "Квартал 95"

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Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився своєю реакцією на історичну подію за участю Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

У столичному Палаці "Україна" відбулися знімання нових випусків "Єдиного Кварталу". На жаль, один з двох запланованих концертів було відмінено через оголошений 25 квітня День жалоби. У неділю ж глядацька зала була повністю заповнена глядачами.

За лаштунками журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова поцікавилася у художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового, яка була у нього реакція, коли він побачив спільні світлини Володимира Зеленського і Дональда Трампа, де вони спілкуються у Ватикані.

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Історична зустріч Зеленського і Трампа / © Associated Press

"Я в шоці був. Це була непроста зустріч, у мене немає інсайтів звідти, але це виглядало по-людяному. Як-то кажуть – де знайшли місце, там і поговорили. Я впевнений, що це була ініціатива нашого президента", – розповів ТСН.ua Євген Кошовий.

До слова, в нових випусках "Єдиного Кварталу" також будуть згадки про цю подію. Крім неї, глядачі побачать виступи Павла Зіброва, SHUMEI, Андрія Кравченка, Івана Люлєнова і гурту KARTA SVITU. Деякі з них представлять не тільки музичні номери, але й зіграють яскраві ролі у мініатюрах з акторами. Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".

Нагадаємо, за лаштунками Кошовий також зізнався, що його старша донька Варвара передумала переїжджати на навчання до Польщі.