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Євген Кошовий похизувався донькою-випускницею в незвичному образі від мами-дизайнерки
Знаменитість показав Варвару з її вчителями на останньому дзвонику.
Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий має серйозний привід для гордості — його старша донька Варвара закінчила школу.
Зіркове подружжя Кошових поділилося зворушливими кадрами з останнього шкільного дзвоника й зачарували елегантним образом юної випускниці. Про це Ксенія Кошова, дружина артиста, розповіла в Instagram, показавши світлини випускниці з її класною керівницею та першою вчителькою.
Так, 17-річна Варвара Кошова обрала для важливої події стильну сукню-блейзер, яка має розрізи на плечах, та мінімалістичний клатч. Образ одразу привернув увагу юзерів, адже він з колекції бренду, власницею якого є сама Ксенія.
"Як швидко плине час", — емоційно підписала кадри дизайнерка.
До слова, Євген Кошовий раніше розповідав, що донька вже визначилася з майбутнім. Зокрема, дівчина планувала вступати до вишу в Польщі, однак згодом змінила плани. Тепер донька зірки розглядає можливість навчання в Академії естрадного та циркового мистецтв у Києві, щоби розвивати свій талант на Батьківщині.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко показала випускний свого сина із садочка та як з чоловіком вітала маленького Андрійка.