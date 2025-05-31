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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Євген Кошовий похизувався донькою-випускницею в незвичному образі від мами-дизайнерки

Знаменитість показав Варвару з її вчителями на останньому дзвонику.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Кошовий з донькою

Євген Кошовий з донькою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий має серйозний привід для гордості — його старша донька Варвара закінчила школу.

Зіркове подружжя Кошових поділилося зворушливими кадрами з останнього шкільного дзвоника й зачарували елегантним образом юної випускниці. Про це Ксенія Кошова, дружина артиста, розповіла в Instagram, показавши світлини випускниці з її класною керівницею та першою вчителькою.

Так, 17-річна Варвара Кошова обрала для важливої події стильну сукню-блейзер, яка має розрізи на плечах, та мінімалістичний клатч. Образ одразу привернув увагу юзерів, адже він з колекції бренду, власницею якого є сама Ксенія.

Варвара Кошова / © instagram.com/yalta_k

Варвара Кошова / © instagram.com/yalta_k

Варвара Кошова / © instagram.com/yalta_k

Варвара Кошова / © instagram.com/yalta_k

"Як швидко плине час", — емоційно підписала кадри дизайнерка.

До слова, Євген Кошовий раніше розповідав, що донька вже визначилася з майбутнім. Зокрема, дівчина планувала вступати до вишу в Польщі, однак згодом змінила плани. Тепер донька зірки розглядає можливість навчання в Академії естрадного та циркового мистецтв у Києві, щоби розвивати свій талант на Батьківщині.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко показала випускний свого сина із садочка та як з чоловіком вітала маленького Андрійка.

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