Євген Кошовий похизувався стрімким схудненням і розкрив, як йому це вдалося

Євген Кошовий / © kvartal95.com

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Художній керівник “Вечірнього Кварталу” Євген Кошовий, який раніше розповів про сварки з дружиною, похизувався стрімким схудненням і розкрив свій секрет.

Гумористові про необхідність позбутися зайвої ваги говорила кохана Ксенія. Раніше зірка займався спортом, однак похід до дієтологині змінив його мислення. Шоумен в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнався, що тепер розуміє важливість правильного харчування. У раціоні Євгена Кошового з’явилося більше корисних продуктів і обов’язковий сніданок.

“Після якогось походу, який мені подарував друг, до дієтологині…Вона наставила мене на такий шлях, на якому можна було і снідати, і ходити до спортзалу. До речі, у спортзал ми ходили і до цього, але правильне харчування — це все ж таки одна з найбільших складових того, який може вигляд мати людина”, — поділився гуморист.

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Євген Кошовий із дружиною / © скриншот з відео

Актор говорить, що достеменно не впевнений, на скільки кіло схуднув. За словами гумориста, він боїться ставати на ваги. Утім, шоумен позбувся близько восьми зайвих кіло. Євген Кошовий говорить, що планує ще схуднути на п’ять-сім кілограмів і далі підтримувати нову вагу.

“Я не зважуюся. Я боюся. Психологічно боюся, думаю: “А раптом я залишився на такому самому місці?“. Ні, я не зважуюся, я бачу просто людей, які заходять до спортзалу і стають одразу на ваги, а я думаю: “Ні, я не такий“, — зізнався гуморист.

Нагадаємо, раніше дружина Євгена Кошового розповіла про складнощі у вихованні старшої доньки. Ксенія пригадала, як Варвара вистрибувала з вікна, аби втекти з дому.