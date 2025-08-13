Євген Кошовий розповів, де навчатиметься його 17-річна донька після школи: "Обрала те, що хотіла"

Євген Кошовий із доньками / © Фото з особистого архіву

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, де навчатиметься його старша донька.

Цьогоріч 17-річна Варвара закінчила школу. Спочатку дівчина думала вступити на навчання до закордонного вишу, але все ж таки вирішила залишатися в Україні. Євген Кошовий на проєкті "ЖВЛ представляє" говорить, що не вказував доньці, де вона має навчатися. Варвара сама образу спеціальність, яку хотіла. Куди саме вступила донька – шоумен поки що не розкриває.

"Вона обрала те, що хотіла, і я сподіваюсь, вона то потягне. Мене в дитинстві направляли кудись, тобто я казав, що хочу це, а мені казали: "Ні, йди туди". Я тоді навчився того, що своїх дітей не буду змушувати робити те, що вони не хочуть. Направляти – окей. Змушувати – ні", - поділився шоумен.

Євген Кошовий із дружиною та доньками / © instagram.com/yalta_k

Тим часом молодша донька Євгена Кошового цьогоріч перейшла до середньої школи. Про вищу освіту Серафимі ще думати зарано. Тим не менш, гуморист зазначає, що його донька неабияк творча. Дівчинка захоплюється мозаїкою та робить в цьому стилі картини.

