Євген Кошовий розсекретив, яку професію здобуває його 17-річна донька

Варвара остаточно не пішла стопами зіркового батька, але теж обрала доволі творчу спеціальність.

Євген Кошовий із донькою Варварою

Євген Кошовий із донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий розсекретив, на кого навчається його 17-річна донька.

Цьогоріч у родині гумориста є випускниця. Варвара закінчила школу та вступила на навчання до вишу. У дівчини доволі часто змінювалися плани щодо освіти: то вона хотіла стати співачкою, то навчатися в Польщі. Врешті, Варвара залишилася в Україні. Професію дівчина теж обрала доволі творчу - менеджмент і режисура шоубізнесу. Наразі навчання Варвари минає в режимі онлайн.

"Вона обрала собі професію, на яку буде навчатися – менеджмент і режисура шоубізнесу. Вона в інституті буде займатися онлайн до свого повноліття", - говорить Євген Кошовий на проєкті "Ближче до зірок".

Євген Кошовий із доньками / © Фото з особистого архіву

Євген Кошовий із доньками / © Фото з особистого архіву

Де саме навчається Варвара – точно невідомо. Однак, можна припустити, що дівчина залишилася в Києві та вступила до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Річ у тім, що раніше Євген Кошовий ділився, що вони з родиною розглядають навчання Варвари в цьому вишу. Окрім того, в закладі є відповідна спеціальність, яку обрала донька шоумена.

