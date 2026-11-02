Євген Кошовий відмовився від дієт і спорту та розкрив головний секрет своєї стрункості

Євген Кошовий / © kvartal95.com

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Актор Студії «Квартал 95» та гуморист Євген Кошовий відмовився від дієт і розкрив лайфгак, який допомагає йому мати гарний вигляд.

Раніше комік намагався стежити за своєю фігурою. Артист сходив до дієтолога, дотримувався правильного харчування, займався спортом. Це все допомогло Євгену Кошовому схуднути на вісім кілограм.

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Проте на проєті «Ближче до зірок» гуморист зізнається, що зараз це все у минулому. За словами коміка, зі спортом у нього не склалось. А от що стосується дієт, то знаменитість говорить, що це не для нього. Однак у Євгена Кошового є один лайфгак, який допомагає йому мати гарний вигляд — гуморист просто за потреби втягує живіт.

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Євген Кошовий / © instagram.com/evgenii.koshevoi

«Зі спортзалу як вийшов, так і тут. Не вийшло! Я втягую живіт… Я не буду триндіти, я такий, який є. По часу щось їсти, щось те… Короче, це не для мене. Це дівчата за цим стежать, добре, що їх багато у мене в сім’ї», — ділиться комік.

Нагадаємо, нещодавно співачка FIЇNKA ошелешила схудненням на 12 кілограм за місяць. Артистка розкрила, що допомогло їй так швидко позбутися ваги, та зізналась, скільки важить зараз.

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