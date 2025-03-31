Євген Кошовий відверто розповів про сварки з дружиною та думки про розлучення

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k

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Художній керівник “Вечірнього Кварталу” Євген Кошовий та його дружина Ксенія відверто розповіли про сварки та думки про розлучення.

Сімейство не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу Кошові зробили виняток. Євген та Ксенія дали інтерв’ю Славі Дьоміну та відверто поговорили про стосунки. Актор зізнається, що в них із дружиною в цьому плані все чудово. Утім, звичайно ж, між закоханими бувають сварки та різні непорозуміння. Але, на щастя, серйозних скандалів у парі немає.

“Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те і потім виходить так, що зриваєшся на Ксюхі, а потім думаєш, нащо це я. Це не щодня, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення це почастішало. Ці моменти як були, так і лишилися. Зараз ми часто не сваримося, є якісь побутові речі, але от скандали — ні”, — поділився гуморист.

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Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Тим часом Ксенія поділилася, що за 17 років шлюбу їм також не доводилося переживати серйозних криз. Щоправда, був момент доволі напружений в їхніх стосунках. Подружжя будувало дім, а виконроб виявився шахраєм та кинув їх на гроші. Тієї миті Ксенія ще й була вагітною. Як пригадує дружина Кошового, на емоціях в неї тоді виникали думки про розлучення. Та Ксенія переконана, що то було через гормони.

“Було пару разів (думки про розлучення — прим. ред.). Я пам’ятаю, коли це було. В нас було будівництво будинку для мами. Ми будували і там був виконроб, який нас кинув на всі гроші, і я тоді ще була вагітна Сімою (молодша донька подружжя — прим. ред.). І все — мене понесло. Там ще гормони були”, -поділилася Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кошового розповіла, з якими труднощами зіткнулася у вихованні старшої доньки. Ксенія пригадала, як Варвара вистрибувала з вікна, аби втекти з дому.