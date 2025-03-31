ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1551
Час на прочитання
2 хв

Євген Кошовий відверто розповів про сварки з дружиною та думки про розлучення

Подружжя поділилося подробицями особистого життя.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Кошовий з дружиною

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/yalta_k

Художній керівник “Вечірнього Кварталу” Євген Кошовий та його дружина Ксенія відверто розповіли про сварки та думки про розлучення.

Сімейство не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу Кошові зробили виняток. Євген та Ксенія дали інтерв’ю Славі Дьоміну та відверто поговорили про стосунки. Актор зізнається, що в них із дружиною в цьому плані все чудово. Утім, звичайно ж, між закоханими бувають сварки та різні непорозуміння. Але, на щастя, серйозних скандалів у парі немає.

“Буває таке, що встаєш не з тієї ноги, про щось думаєш не те і потім виходить так, що зриваєшся на Ксюхі, а потім думаєш, нащо це я. Це не щодня, але бувають такі моменти. Я не можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення це почастішало. Ці моменти як були, так і лишилися. Зараз ми часто не сваримося, є якісь побутові речі, але от скандали — ні”, — поділився гуморист.

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий з дружиною / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Тим часом Ксенія поділилася, що за 17 років шлюбу їм також не доводилося переживати серйозних криз. Щоправда, був момент доволі напружений в їхніх стосунках. Подружжя будувало дім, а виконроб виявився шахраєм та кинув їх на гроші. Тієї миті Ксенія ще й була вагітною. Як пригадує дружина Кошового, на емоціях в неї тоді виникали думки про розлучення. Та Ксенія переконана, що то було через гормони.

“Було пару разів (думки про розлучення — прим. ред.). Я пам’ятаю, коли це було. В нас було будівництво будинку для мами. Ми будували і там був виконроб, який нас кинув на всі гроші, і я тоді ще була вагітна Сімою (молодша донька подружжя — прим. ред.). І все — мене понесло. Там ще гормони були”, -поділилася Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно дружина Євгена Кошового розповіла, з якими труднощами зіткнулася у вихованні старшої доньки. Ксенія пригадала, як Варвара вистрибувала з вікна, аби втекти з дому.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie