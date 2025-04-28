ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1374
Час на прочитання
1 хв

Донька Євгена Кошового передумала навчатися в Польщі: куди вступатиме 17-річна Варвара

За лаштунками "Єдиного Кварталу" актор поділився новинами життя своєї родини.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Євген Кошовий з донькою Варварою

Євген Кошовий з донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що його 17-річна донька Варвара передумала їхати на навчання до Польщі.

Вчора, 27 квітня, у Києві відзняли нові випуски "Єдиного Кварталу". За лаштунками багатьох акторів підтримували їхні родичі, зокрема, діти. Так, художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового ми помітили разом з дружиною Ксенією і двома доньками – 17-річною Варварою і 11-річною Серафимою

Ми поцікавилися у Євгена, де врешті-решт буде навчатися його старша донька, і який вищий навчальний заклад за кордоном їх родина обрала з-поміж інших університетів. Нагадаємо, раніше Кошовий розповідав, що Варвара активно вчить польську мову, адже планує їхати на навчання саме до Польщі

"Так, дійсно, Варя в цьому році планує вступати. Але до Польщі передумала їхати. Поки що ми розглядаємо для вступу Академію естрадного та циркового мистецтв, яка знаходиться в Києві", – відверто зізнався ТСН.ua Євген Кошовий.

Євген Кошовий з доньками - 17-річною Варварою і 11-річною Серафимою / © Фото з особистого архіву

Євген Кошовий з доньками - 17-річною Варварою і 11-річною Серафимою / © Фото з особистого архіву

До слова, донька іншого актора Студії Юрія Ткача в нових випусках "Єдиного Кварталу" знову візьме участь в мініатюрах зі своїм зірковим батьком. Так, 10-річна Ліза зіграє дівчинку, яку батьки вперше відвели на урок вокалу. Що з цього вийшло, можна буде побачити у нових випусках щосуботи на каналі "1+1 Україна".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie