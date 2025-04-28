Донька Євгена Кошового передумала навчатися в Польщі: куди вступатиме 17-річна Варвара

Євген Кошовий з донькою Варварою / © instagram.com/evgenii.koshevoi

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Актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що його 17-річна донька Варвара передумала їхати на навчання до Польщі.

Вчора, 27 квітня, у Києві відзняли нові випуски "Єдиного Кварталу". За лаштунками багатьох акторів підтримували їхні родичі, зокрема, діти. Так, художнього керівника "Вечірнього Кварталу" Євгена Кошового ми помітили разом з дружиною Ксенією і двома доньками – 17-річною Варварою і 11-річною Серафимою.

Ми поцікавилися у Євгена, де врешті-решт буде навчатися його старша донька, і який вищий навчальний заклад за кордоном їх родина обрала з-поміж інших університетів. Нагадаємо, раніше Кошовий розповідав, що Варвара активно вчить польську мову, адже планує їхати на навчання саме до Польщі.

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"Так, дійсно, Варя в цьому році планує вступати. Але до Польщі передумала їхати. Поки що ми розглядаємо для вступу Академію естрадного та циркового мистецтв, яка знаходиться в Києві", – відверто зізнався ТСН.ua Євген Кошовий.

Євген Кошовий з доньками - 17-річною Варварою і 11-річною Серафимою / © Фото з особистого архіву

До слова, донька іншого актора Студії Юрія Ткача в нових випусках "Єдиного Кварталу" знову візьме участь в мініатюрах зі своїм зірковим батьком. Так, 10-річна Ліза зіграє дівчинку, яку батьки вперше відвели на урок вокалу. Що з цього вийшло, можна буде побачити у нових випусках щосуботи на каналі "1+1 Україна".