Євген Кот повідомив про серйозну хворобу 8-місячної доньки і назвав діагноз

Євген Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, повідомили про серйозну хворобу 8-місячної доньки.

Подружжя зробило допис в Instagram від імені Лелі. Закохані діляться, що симптоми почали проявлятися декілька тижнів тому. У донечки Кота піднялася висока температура. Подружжя намагалося її нормалізувати ліками, але вона все одно поверталася. Тож, Кот та Татарінцева викликали швидку. Тест на грип і ковід був негативним. Лікар припустив, що це інфекційне захворювання, призначив лікування та наголосив, аби батьки стежили за станом доньки.

Донька Євгена Кота захворіла

“Все почалося позаминулої неділі вночі. Я (донька подружжя — прим. ред.) прокинулася від відчуття, що палаю. Температура — 39. Мама з татом намагалися її збити, але вона поверталася знову і знову. Коли це сталося втретє за ніч, вони викликали “швидку”. Лікарі припустили, що це грип, і сказали продовжувати приймати ліки. Але температура не відступала. Наступного дня ми приїхали до лікарні. Зробили тест на грип і ковід — все чисто. Лікар сказав, що, ймовірно, це інфекційне захворювання”, — йдеться в дописі.

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Наталія Татарінцева з донькою

Згодом температура нормалізувалася, але в Лелі з’явився червоний висип на тілі. Наталія Татарінцева поспілкувалася з прихильниками і ті припустили, що в дівчини розеола. Педіатр підтвердив діагноз.

“Температура зникла, але на моєму тілі з’явився висип. Ми зрозуміли, що в мене розеола. Наш педіатр також це підтвердила. Признаки розеоли: перші три дні висока температура та наступні 3-4 дні червоний висип, який сам минає”, — йдеться в дописі.

Наталія Татарінцева з донькою

Згодом Лелі стало набагато краще, Татарінцева та Кот сподівалися, що вже все позаду. Утім, маленька Леля знову неабияк налякала батьків. У дівчинки почалися судоми та здригування. Подружжя звернулося до невролога, який припустив, що це можуть бути симптоми епілепсії. Закохані не на жарт перелякалися та одразу ж почали обстежувати доньку в лікарів. На щастя, епілепсія не підтвердилася. Судоми та здригування — це наслідки того, що Леля перехворіла на розеолу, що й дало ускладнення на нервову систему. Наталія Татарінцева та Євген Кот поділилися своєю історією, аби батьки, які зіткнуться з подібною проблеми, знали, до чого треба бути готовими.

“Єдине, що виявили, це наслідки перенесеної розеоли і герпес 6 типу. Саме він дав ускладнення на нервову систему”, — підсумувало подружжя.

Донька Євгена Кота захворіла

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська разом із однорічною донькою потрапила до лікарні. Знаменитість вже розкрила діагноз маленької Аґати.