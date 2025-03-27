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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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823
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Євген Кот повідомив про серйозну хворобу 8-місячної доньки і назвав діагноз

Також танцівник розповів про симптоми, які свідчили про захворювання, та як минав процес лікування.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька

Євген Кот, Наталія Татарінцева та їхня донька / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Євген Кот та його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева, повідомили про серйозну хворобу 8-місячної доньки.

Подружжя зробило допис в Instagram від імені Лелі. Закохані діляться, що симптоми почали проявлятися декілька тижнів тому. У донечки Кота піднялася висока температура. Подружжя намагалося її нормалізувати ліками, але вона все одно поверталася. Тож, Кот та Татарінцева викликали швидку. Тест на грип і ковід був негативним. Лікар припустив, що це інфекційне захворювання, призначив лікування та наголосив, аби батьки стежили за станом доньки.

Донька Євгена Кота захворіла

Донька Євгена Кота захворіла

“Все почалося позаминулої неділі вночі. Я (донька подружжя — прим. ред.) прокинулася від відчуття, що палаю. Температура — 39. Мама з татом намагалися її збити, але вона поверталася знову і знову. Коли це сталося втретє за ніч, вони викликали “швидку”. Лікарі припустили, що це грип, і сказали продовжувати приймати ліки. Але температура не відступала. Наступного дня ми приїхали до лікарні. Зробили тест на грип і ковід — все чисто. Лікар сказав, що, ймовірно, це інфекційне захворювання”, — йдеться в дописі.

Наталія Татарінцева з донькою

Наталія Татарінцева з донькою

Згодом температура нормалізувалася, але в Лелі з’явився червоний висип на тілі. Наталія Татарінцева поспілкувалася з прихильниками і ті припустили, що в дівчини розеола. Педіатр підтвердив діагноз.

“Температура зникла, але на моєму тілі з’явився висип. Ми зрозуміли, що в мене розеола. Наш педіатр також це підтвердила. Признаки розеоли: перші три дні висока температура та наступні 3-4 дні червоний висип, який сам минає”, — йдеться в дописі.

Наталія Татарінцева з донькою

Наталія Татарінцева з донькою

Згодом Лелі стало набагато краще, Татарінцева та Кот сподівалися, що вже все позаду. Утім, маленька Леля знову неабияк налякала батьків. У дівчинки почалися судоми та здригування. Подружжя звернулося до невролога, який припустив, що це можуть бути симптоми епілепсії. Закохані не на жарт перелякалися та одразу ж почали обстежувати доньку в лікарів. На щастя, епілепсія не підтвердилася. Судоми та здригування — це наслідки того, що Леля перехворіла на розеолу, що й дало ускладнення на нервову систему. Наталія Татарінцева та Євген Кот поділилися своєю історією, аби батьки, які зіткнуться з подібною проблеми, знали, до чого треба бути готовими.

“Єдине, що виявили, це наслідки перенесеної розеоли і герпес 6 типу. Саме він дав ускладнення на нервову систему”, — підсумувало подружжя.

Донька Євгена Кота захворіла

Донька Євгена Кота захворіла

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська разом із однорічною донькою потрапила до лікарні. Знаменитість вже розкрила діагноз маленької Аґати.

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