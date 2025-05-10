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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Євген Кот зворушив новими фото з підрослою донечкою, якій виповнилося 10 місяців

Родина показала результат ніжної фотосесії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Кот з дружиною та донькою

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Хореограф та зірка "Танців з зірками" Євген Кот поділився ніжним родинним фото, на якому зображений разом із дружиною Наталією Татарінцевою та донечкою Лелею.

У фотоблогу зіркове подружжя розповіло шанувальникам, що 10 травня – особливий для них день. Бо 10 місяців тому народилася їхня донечка Леля. Щоб залишити на згадку ці щасливі миті батьківства, Євген з Наталею влаштували фотосесію з крихіткою.

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

На знімках вся сім’я постала в ніжних образах, які перегукувалися між собою. Так, Євген попозував у світлій сорочці та рожевих штанах, Наталя — витонченій рожевій сукні з вирізами по боках, а їхня донечка — святковому білому боді з квітковим принтом і милими рюшами. Образ дівчинки доповнили милі шкарпетки з бантиками.

Євген Кот з донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Євген Кот з дружиною та донькою / © instagram.com/tatarintseva.kot

Фанати одразу засипали родину теплими словами та побажаннями в коментарях, зазначаючи, як стрімко росте маленька Леля.

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