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- Гламур
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Євген Кот зворушив новими фото з підрослою донечкою, якій виповнилося 10 місяців
Родина показала результат ніжної фотосесії.
Хореограф та зірка "Танців з зірками" Євген Кот поділився ніжним родинним фото, на якому зображений разом із дружиною Наталією Татарінцевою та донечкою Лелею.
У фотоблогу зіркове подружжя розповіло шанувальникам, що 10 травня – особливий для них день. Бо 10 місяців тому народилася їхня донечка Леля. Щоб залишити на згадку ці щасливі миті батьківства, Євген з Наталею влаштували фотосесію з крихіткою.
На знімках вся сім’я постала в ніжних образах, які перегукувалися між собою. Так, Євген попозував у світлій сорочці та рожевих штанах, Наталя — витонченій рожевій сукні з вирізами по боках, а їхня донечка — святковому білому боді з квітковим принтом і милими рюшами. Образ дівчинки доповнили милі шкарпетки з бантиками.
Фанати одразу засипали родину теплими словами та побажаннями в коментарях, зазначаючи, як стрімко росте маленька Леля.
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