Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Євген Рибчинський назвав Повалій "живим трупом" і розкрив їхній конфлікт: "Це просто жах"

Композитор висловився про позицію зрадниці, яку знав особисто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Євген Рибчинський, Таїсія Повалій

Євген Рибчинський, Таїсія Повалій / © facebook.com/ERibchinskiy

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який раніше зізнався в серйозному діагнозі, різко висловився про Таїсію Повалій, яка свого часу була його близькою приятелькою та виконавицею його пісень.

За словами Рибчинського, востаннє він спілкувався з Повалій у 2013 році — тоді артистка була на піку популярності та вже стала народною депутаткою, а сам поет повернувся з Америки. В інтерв’ю «Наодинці» зірка зізнався, що вже тоді артистка мала дуже сумнівну громадянську позицію, про що він їй відкрито заявляв в обличчя.

«2013 року (востаннє спілкувався — прим. ред.). Вона була на гребні слави народною депутаткою, а я з Америки приїхав. І ми спілкувалися. Вона казала, що час забути образи. А я казав, що „ти йдеш не в той біг взагалі. Ми стояли 2004 роек на Майдані проти всього цього, а ти тепер з ними“. А вона: „Ти не розумієш, те, про що ви думаєте, ніколи не буде — націоналізму і Європи. Я абсолютно переконана“. Нічого нового для мене. Я її позицію знаю давно і вона саме така», — пригадав композитор у розмові з Анною Севастьяновою.

Таїсія Повалій / © скриншот з відео

Таїсія Повалій / © скриншот з відео

Поет переконаний, що Таїсія Повалій ніколи не бачила Україну як свій рідний дім і до того ж завжди тяжіла до радянщини. Саме цим Рибчинський пояснює свою гучну й жорстку поезію, яку він опублікував 2024 року. Серед рядків можна було побачити, як поет називає путіністку «трупом живим». Зірка також наголосив, що Повалій уже багато років не виконує його композицій — і це було принциповим рішенням обох сторін.

«Київ ніколи не стояв у неї як останнє місце її кар’єри. Вона завжди мріяла про кар’єру, умовно, Софії Ротару. Завжди заздрила, що Софія Михайлівна раніше жила і відбулася в Радянському Союзі. Вона завжди себе бачила радянською людиною. Я на неї так і дивлюся. Чому „труп живий“? Тому що цієї епохи вже не існує, а вона є уособленням епохи, якої нема. Це трагедія, чесно кажу. Вона ще й українські пісні співає. Це жах просто. Моїх пісень вона не співає давно і у нас це принципово було. Бо від 2013 року ми домовилися, що вона моїх пісень співати не буде», — зазначив поет.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

Нагадаємо, раніше Євген Рибчинський зізнався, чому тривалий час жив у США. Також поет розкрив, яке в нього громадянство.


Кількість переглядів
164
