Євген Сморигін згадав перший шлюб із росіянкою та як розлучився через переїзд до Києва

Євген Сморигін / © скриншот з відео

Реклама

Зірка "Дизель Студіо", актор та гуморист Євген Сморигін згадав свій перший шлюб із росіянкою та як дружина кинула його через переїзд до Києва.

Вже тривалий час артист одружений із коханою Лідією. Проте для нього цей шлюб другий. До цього Євген Сморигін був одружений із росіянкою. Стосунки тривали три роки, з яких пів року вони перебували в шлюбі. Актор в інтерв'ю Славі Дьоміну пригадує, що розлучились вони зовсім не на позитивній ноті. Знаменитість тоді був учасником команди КВН. Гумористи ухвалили рішення розвивати кар'єру не в Москві, а в Києві. Євген Сморигін повідомив дружні про переїзд і покликав із собою. Проте та категорично відмовилась і додала, що більше не кохає його.

"Так вийшло, що ми так розійшлися, що мені було нелегко. Ми ж грали в КВН, а її батьки дали їй квартиру в Москві. Вона з Москви. Я вже зробив там ремонт, все купив – меблі, техніку. Ми вже мали заїхати. А хлопці з команди КВН прийняли рішення їхати до Києва. Я їй кажу, що ми їдемо до Києва, а вона мені: "До якого Києва? Та ні, напевно.". Я їй: "Як ні? Ми ж чоловік та дружина". А вона каже, що, щось, напевно, ні, і якось розлюбила, напевно", - говорить актор.

Реклама

Євген Сморигін / © скриншот з відео

Євген Сморигін чесно зізнається, що після розлучення почувався не найкращим чином. Той період актор пригадує із сумом і говорить, що не хотів би такого пережити знову. Артист зізнається, що почувався щасливим лише уві сні, а протягом дня відчував горе. Нині актор вважає, що просто був залежний від дружини.

"Я переїхав до Києва. У мене був період такий, недобрий, скажімо так. Я б не хотів пережити те, що я переживав у той період. Це коли в тебе просто горе. Уві сні ти бачиш, як ви щасливі, а потім прокидаєшся, і в тебе горе до вечора. Скоріш за все, це була така велика залежність", - ділиться артист.

Зазначимо, вже тривалий час Євген Сморигін проживає в шлюбі з коханою Лідією. Разом подружжя виховує трьох дітей – Олексія, Єлизавету та Олександра.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року артисти Тарас та Олена Тополі повідомили про розрив. Нещодавно у суді розкрили причину розлучення пари, яка 12 років прожила в шлюбі.