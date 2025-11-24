Євген Синельников став батьком удруге та показав новонароджену донечку

Євген Синельников / © instagram.com/synelnykov_yevgen

Український телеведучий та режисер Євген Синельников, який лише нещодавно розкрив вагітність дружини Наталії, вже ділиться іншими позитивними новинами.

Кохана шоумена народила. Про це він зворушливо повідомив на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, Євген Синельников опублікував фото, на якому його за пальці тримає маленька рука новонародженого маляти. На світ з'явилась донька ведучого.

Щоправда, Євген Синельников не квапиться показувати повністю дівчинку публіці. На кадрах, якими поділився ведучий, розгледіти обличчя маляти не вдасться. Натомість знаменитість розкрив, що вони з дружиною назвали доньку Марія.

Євген Синельников з новонародженою донькою / © instagram.com/synelnykov_yevgen

"Привіт, Марія Євгенія Синельникова", - підписав світлини з новонародженою донькою ведучий.

Зазначимо, ця дитина для Євгена Синельникова стала другою. Від попереднього шлюбу режисер виховує сина Олексія. З Наталією ведучий одружився 2022 року у звільненій Бучі. У дружини шоумена теж є син від попередніх стосунків.

