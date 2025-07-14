Євгенія Емеральд здивувала, в яких стосунках перебуває з ексчоловіком після скандального розлучення

Євгенія Емеральд із колишнім чоловіком / © instagram.com/emerald.sniper

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Колишня військова та поліцейська в декреті Євгенія Емеральд здивувала, в яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком, з яким розлучилася зі скандалом.

2023 року країна була свідком серйозного конфлікту між колишнім подружжям. Зокрема, Емеральд та Стипанюк видали всі скандалі подробиці їхнього шлюбу та розлучення. Тим не менш, їх все ж таки поєднує спільна донька Афіна, яка народилася навесні 2023 року. Євгенія Емеральд в коментарі "РБК-Україна" говорить, що заради дитини вони з колишнім чоловіком пішли на серйозний крок. Зокрема, експодружжя помирилося і зараз перебуває в чудових стосунках. Євгенія Емеральд говорить, що ініціаторкою була вона, адже вважає, що батько повинен бути присутнім в житті доньки.

Євгенія Емеральд із колишнім чоловіком / © instagram.com/emerald.evgeniya

"Зараз ми в дуже хороших стосунках. І це не магія - це вибір. Бо коли дорослі люди ображають одне одного - це одне. Але є діти. Вони не винні в помилках батьків. І я, як жінка, яка пройшла трансформацію, зрозуміла: сварки мені не потрібні. Я відстояла себе. І саме я запропонувала батькові моєї дитини бути поруч", - поділилася знаменитість.

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Від весни цього року Євген Стипанюк бере активну участь у вихованні доньки, піклується про неї та робить різні подарунки. Євгенія Емеральд зізнається, що навіть й подумати не могла, що це взагалі можливо. Тим не менш, вони обидва змінилися. За словами Євгенії, колишній чоловік пішов до психолога, зав'язав з алкоголем та веде здоровий спосіб життя. Тим часом вона стала м'якою та припинила влаштовувати скандали. Емеральд переконана, що кожен виніс свій урок.

Євгенія Емеральд, Євген Стипанюк та їхня донька / © instagram.com/emerald.evgeniya

"Я не очікувала, що це можливо - але так сталося. Наш приклад - про те, що навіть після великого конфлікту можна домовитись. Треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Не все тягнути самій. Ми обоє змінилися. Він пішов до психолога, кинув алкоголь, веде здоровий спосіб життя. Я ж, зі свого боку, стала м’якшою, жіночнішою. Колись у мене була репутація грози скандалів, але тепер я - інша. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими", - зазначила колишня військова.

Скандальне розлучення Євгенії Емеральд та Євгена Стипанюка – що відомо

Пара одружилася у жовтні 2022 року. Вже у квітні 2023-го у подружжя народилася донька Афіна. Однак їхнє сімейне життя було складно назвати "солодким". Вже влітку 2023 року Емеральд почала натякати на розлучення, що врешті виявилося правдою.

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Розрив пари виявився скандальним. Зокрема, Емеральд шокувала, що стала жертвою домашнього насильства. Вона розповідала, як тікала від колишнього чоловіка, а той, своєю чергою, погрожував їй розправою та стверджував, що відбере дитину.

Дата публікації 10:57, 19.10.23 Кількість переглядів 30k Євгенія Емеральд шокувала, як ексчоловік погрожує її вбити

Врешті, між колишнім подружжям почалися суди, які Емеральд виграла. Стипанюку було заборонено наближатися до колишньої дружини та доньки. Утім, з роками експодружжя таки змогло знайти спільну мову заради дитини.

Нагадаємо, нещодавно Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію. Знаменитість ділилася, як тяжко переживала період реабілітації.