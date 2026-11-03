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Євгену Синельникову — 45: дружина ведучого показала його з крихітною донькою на руках
Зіркове подружжя публічно продемонструвало почуття одне до одного.
Ведучий і режисер Євген Синельников 3 листопада святкує день народження.
Цього року зірці виповнилося 45 років. З нагоди свята його дружина Наталія Кліпа присвятила йому зворушливий допис в Instagram. Вона опублікувала архівне фото іменинника, де він тримає свою новонароджену донечку Марію. Дівчинка народилася наприкінці листопада минулого року.
На світлині щасливий зірковий батько у яскравому худі заколисує дівчинку у жовтій шапочці. Дружина режисера присвятила йому щемливі слова та наголосила, що маленька Марія вже має особливий зв’язок із татом.
«З Днем народження, коханий! У руках ти тримаєш свою половинку, яка безмежно тебе любитиме все життя. Зараз вона тільки тобі усміхається і чекає, коли ти візьмеш її на руки і підеш їй показувати світ навколо. Дякую, що робиш нас щасливими, як би важко не було зараз. Любимо тебе дуже сильно!» — чуттєво написала Наталія.
Євген не залишив привітання дружини без відповіді та також звернувся до неї з ніжними словами: «Дякую тобі за цей неймовірний подарунок. Кохаю!».
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич з чоловіком виписалася з пологового у Вінниці й показала перші фото.