"Євробачення-2022": легендарний The Rasmus переспівав Stefania гурту Kalush Orchestra

Пісня учасників пісенного конкурсу "Євробачення-2022" від України Stefania гурту Kalush Orchestra знаходить чимало прихильників не лише серед фанатів музичної першості.

Так, композицію українців Stefania переспівав знаменитий гурт The Rasmus, який цьогоріч викликався представити Фінляндію на "Євробаченні-2022". На відео, яке з'явилося у Мережі, учасники The Rasmus їдуть в автівці та співають приспів конкурсної пісні Kalush Orchestra.

Певно, сам Kalush Orchestra теж був приголомшений увагою з боку The Rasmus. Соліст українського гурту відреагував на кавер фінів: "The Rasmus співає наш трек у тачці, норм", - написав Олег Псюк.

нічого такого, просто The Rasmus співають Stefania. pic.twitter.com/IVjmVoGLiT — Селфія Ігорівна (@shutafrontdoor) May 7, 2022

Зазначимо, що на конкурсі "Євробачення-2022" The Rasmus виступить у другому півфіналі, 12 травня, під номером один. Колектив виконає композицію Jezebel.

Kalush Orchestra представить Україну під час першого півфіналу конкурсу під шостим номером з піснею Stefania.

Фінал "Євробачення-2022" відбудеться 14 травня. За прогнозами букмекерів Україна здобуде перемогу з великим відривом від конкурентів. Гурту The Rasmus пророкують 14 місце.

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