"Євробачення-2022": стало відомо ім'я першого члена журі нацвідбору

Відбирати представника на конкурс буде Тіна Кароль.

Сьогодні, 3 лютого суспільний мовник оголосив ім'я першого члена журі Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2022".

Так, відповідальну місію довірили українській співачці Тіні Кароль. Загалом суддів буде троє. Імена інших оголосять невдовзі.

Зазначимо, що 2006 року Тіна Кароль представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який тоді відбувався в Афінах. Артистка виступала з композицією Show me your love і посіла тоді сьоме місце. 2020-го року Кароль вже була суддею нацвідбору.

Нагадаємо, що цьогоріч фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів, які спеціальне журі відібрало з 300 заявок. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

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