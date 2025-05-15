- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 983
- Час на прочитання
- 1 хв
"Євробачення-2025": Австралія влаштувала стриптиз на сцені та феєрично відкрила другий півфінал
Учасник, який представляє Австралію, оригінальним виступом змусив відчувати ностальгію.
Щойно розпочався другий півфінал “Євробачення-2025”, яке цьогоріч організовують у швейцарському Базелі.
Першим на сцену вийшов представник Австралії Go-Jo. Виконавець бореться за кришталевий кубок “Євробачення-2025” з піснею Milkshake Man. На сцені артист влаштував тематичне шоу. Зокрема, головний реквізит — блендер, де й можна зробити молочний коктейль.
Що ж стосується образу Go-Jo, то він брав натхнення у 80-х. Зокрема, співак своїм вбранням відтворив саме ту епоху та змусив єврофанів відчувати ностальгію. Особливої уваги заслуговують танцівниці.
До речі, Go-Jo неабияк здивував стриптизом наприкінці виступу. Артист зняв майку та посвітив своїм сталевим пресом та накачаним і підтягнутим тілом.
Зазначимо, тим часом редакція сайту ТСН.ua наразі веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі. Дізнавайтеся разом із нами цікаві моменти “Євробачення-2025”, а також імена учасників, які потраплять до гранд-фіналу та складуть конкуренцію Україні.