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"Євробачення-2025": де дивитися, учасники та їхні пісні і кому букмекери прогнозують перемогу
Вже незабаром у Базелі, Швейцарія, відбудеться "Євробачення-2025". Пропонуємо подивитися все, що важливо знати про конкурс: де та коли дивитися, пісні всіх учасників та букмекерські ставки.
Незабаром у Швейцарії відбудеться головна музична подія, на яку єврофани з нетерпінням чекали рік — "Євробачення-2025".
Учасники вже поступово з'їжджаються до міста Базель, де відгримить конкурс. Представники країн влаштовують репетиції на арені Санкт-Якобсгалле, готують конкурсні номери та удосконалюють виступи.
Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо про найцікавіші події на "Євробаченні-2025" та ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися півфінали та фінал конкурсу, імена всіх учасників, а також букмекерські прогнози.
Де та коли відбудеться "Євробачення-2025"
Оскільки торік перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code, то цьогоріч саме ця країна відповідальна за організацію конкурсу. "Євробачення-2025" відбудеться в місті Базель. Місце проведення — арена Санкт-Якобсгалле.
Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться 13 травня. Саме там під номером п'ять виступить й український представник — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Другий півфінал відгримить 15 травня, а грандфінал — 17. Саме там і оберуть переможця 69-го конкурсу "Євробачення".
Учасники "Євробачення-2025"
Цьогоріч у конкурсі беруть участь 37 країн. На "Євробачення" повертається Чорногорія. До цього країна два роки поспіль відмовлялася від участі. А от Молдова спочатку погодила свою поїздку до Базеля, але зрештою змінила рішення після проведення відбору. Країна пояснила це тим, що хоче вдосконалити обрання представника.
Також Європейська мовна спілка (EBU) відсторонила від участі в "Євробаченні" Росію. Це рішення пов'язане з вторгненням країни-агресорки на територію України. Тож Росія вже четвертий рік поспіль не бере участі в конкурсі.
Окрім того, від "Євробачення" відсторонена й Білорусь. Ще 2021 року білорусам заборонили участь через порушення в країні прав людини. Спочатку відсторонення було запроваджено на три роки, але коли час минув, то EBU подовжила заборону на безстроковий термін.
Ведучі конкурсу
Цьогоріч "Євробачення" довірили вести трійці ведучих. Глядачів розважатимуть співачка Сандра Штудер, телеведуча Мішель Гунцікер та гумористка Гейзел Брюґґер. Всі вони є швейцарками.
До речі, свого часу, а саме 1991 року, Сандра Штудер брала участь у "Євробаченні". Вона боролася за перемогу з піснею Canzone Per Te та привезла Швейцарії п'яте місце.
Україна на "Євробаченні-2025"
Цьогоріч країну представлятиме гурт Ziferblat. Колектив складається із соліста Даниїла Лещинського, гітариста Валентина Лещинського та барабанника Федора Ходакова. Саме Ziferblat вдалося на нацвідборі підкорити глядачів та суддів та здобути перше місце. До речі, торік вони теж змагалися за право поїхати на "Євробачення" з піснею Place I Call Home. Однак тоді гурт посів друге місце та поступився дуету alyona alyona та Jerry Heil.
Ziferblat не полишив спроб поїхати на конкурс і цьогоріч удача посміхнулася їм. Артисти боротимуться за перемогу з піснею Bird of Pray, яка виконується двома мовами — українською та англійською. Композиція гурту присвячена надії і тому, що після темних часів завжди настають світлі.
Виступи країн у півфіналах та пісні учасників
Гурт Ziferblat боротиметься за право потрапити у фінал 13 травня. За результатами жеребкування Україна потрапила до першого півфіналу. Музиканти вийдуть на сцену "Євробачення" п'ятими.
Порядок виступів у першому півфіналі:
Ісландія: Væb — RÓA
Польща: Юстина Стечковська — GAJA
Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left
Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato
Україна: Ziferblat — Bird of Pray
Швеція: KAJ — Bara bada bastu
Португалія: Napa — Deslocado
Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter
Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights
Азербайджан: Mamagama — Run With U
Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia
Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm
Нідерланди: Клод — C'est La Vie
Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake
Кіпр: Theo Evan — Shh
Порядок виступів у другому півфіналі:
Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli
Ірландія: Еммі — Laika Party
Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
Вірменія: Parg — SURVIVOR
Австрія: JJ — Wasted Love
Греція: Клавдія — Asteromata
Литва: Katarsis — Tavo akys
Мальта: Міріана Конте — SERVING
Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom
Данія: Сіссал — Hallucination
Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son
Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
Сербія: Принц — Mila
Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME
Прогнози букмекерів
На офіційному сайті "Євробачення" щодня оновлюється букмекерський прогноз. Наразі безперечним лідером є Швеція. Країну цьогоріч представляє гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Шведам пророкують перемогу з ймовірністю в 36 відсотків.
Щодо України, то букмекери переконані, що гурт Ziferblat у фіналі опиниться, але посяде там 13-ту сходинку.
Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який ні на що не впливає та постійно змінюється. Зокрема, після показу першої репетиції ставки будуть іншими. Окрім того, букмекерський прогноз також не завжди стверджується. До прикладу, переможцю 2024 року пророкували лише п'яте місце, але Nemo виборов перше.
Де дивитися півфінали та фінал "Євробачення-2025"
Конкурс традиційно транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура". Також "Євробачення" можна буде подивитися на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".
Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, а також вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо ім'я переможця конкурсу. Тож не пропустіть головну музичну подію року та дивіться "Євробачення-2025" разом із нами!