"Євробачення-2025": де дивитися, учасники та їхні пісні і кому букмекери прогнозують перемогу

"Євробачення-2025"

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Незабаром у Швейцарії відбудеться головна музична подія, на яку єврофани з нетерпінням чекали рік — "Євробачення-2025".

Учасники вже поступово з'їжджаються до міста Базель, де відгримить конкурс. Представники країн влаштовують репетиції на арені Санкт-Якобсгалле, готують конкурсні номери та удосконалюють виступи.

Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та традиційно вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо про найцікавіші події на "Євробаченні-2025" та ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися півфінали та фінал конкурсу, імена всіх учасників, а також букмекерські прогнози.

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Гурт Ziferblat / © instagram.com/eurovision

Де та коли відбудеться "Євробачення-2025"

Оскільки торік перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code, то цьогоріч саме ця країна відповідальна за організацію конкурсу. "Євробачення-2025" відбудеться в місті Базель. Місце проведення — арена Санкт-Якобсгалле.

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться 13 травня. Саме там під номером п'ять виступить й український представник — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Другий півфінал відгримить 15 травня, а грандфінал — 17. Саме там і оберуть переможця 69-го конкурсу "Євробачення".

Гурт Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

Учасники "Євробачення-2025"

Цьогоріч у конкурсі беруть участь 37 країн. На "Євробачення" повертається Чорногорія. До цього країна два роки поспіль відмовлялася від участі. А от Молдова спочатку погодила свою поїздку до Базеля, але зрештою змінила рішення після проведення відбору. Країна пояснила це тим, що хоче вдосконалити обрання представника.

Також Європейська мовна спілка (EBU) відсторонила від участі в "Євробаченні" Росію. Це рішення пов'язане з вторгненням країни-агресорки на територію України. Тож Росія вже четвертий рік поспіль не бере участі в конкурсі.

Окрім того, від "Євробачення" відсторонена й Білорусь. Ще 2021 року білорусам заборонили участь через порушення в країні прав людини. Спочатку відсторонення було запроваджено на три роки, але коли час минув, то EBU подовжила заборону на безстроковий термін.

Ведучі конкурсу

Цьогоріч "Євробачення" довірили вести трійці ведучих. Глядачів розважатимуть співачка Сандра Штудер, телеведуча Мішель Гунцікер та гумористка Гейзел Брюґґер. Всі вони є швейцарками.

Ведучі "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

До речі, свого часу, а саме 1991 року, Сандра Штудер брала участь у "Євробаченні". Вона боролася за перемогу з піснею Canzone Per Te та привезла Швейцарії п'яте місце.

Україна на "Євробаченні-2025"

Цьогоріч країну представлятиме гурт Ziferblat. Колектив складається із соліста Даниїла Лещинського, гітариста Валентина Лещинського та барабанника Федора Ходакова. Саме Ziferblat вдалося на нацвідборі підкорити глядачів та суддів та здобути перше місце. До речі, торік вони теж змагалися за право поїхати на "Євробачення" з піснею Place I Call Home. Однак тоді гурт посів друге місце та поступився дуету alyona alyona та Jerry Heil.

Ziferblat не полишив спроб поїхати на конкурс і цьогоріч удача посміхнулася їм. Артисти боротимуться за перемогу з піснею Bird of Pray, яка виконується двома мовами — українською та англійською. Композиція гурту присвячена надії і тому, що після темних часів завжди настають світлі.

Гурт Ziferblat на нацвідборі на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Виступи країн у півфіналах та пісні учасників

Гурт Ziferblat боротиметься за право потрапити у фінал 13 травня. За результатами жеребкування Україна потрапила до першого півфіналу. Музиканти вийдуть на сцену "Євробачення" п'ятими.

Порядок виступів у першому півфіналі:

Ісландія: Væb — RÓA Польща: Юстина Стечковська — GAJA Словенія: Клемен — How Much Time Do We Have Left Естонія: Томмі Кеш — Espresso Macchiato Україна: Ziferblat — Bird of Pray Швеція: KAJ — Bara bada bastu Португалія: Napa — Deslocado Норвегія: Кайл Алессандро — Lighter Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights Азербайджан: Mamagama — Run With U Сан-Марино: Габрі Понте — Tutta l'Italia Албанія: Shkodra Elektronike — Zjerm Нідерланди: Клод — C'est La Vie Хорватія: Марко Бошняк — Poison Cake Кіпр: Theo Evan — Shh

Порядок виступів у другому півфіналі:

Австралія: Go-Jo — Milkshake Man Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli Ірландія: Еммі — Laika Party Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi Вірменія: Parg﻿ — SURVIVOR Австрія: JJ — Wasted Love Греція: Клавдія — Asteromata Литва: Katarsis — Tavo akys Мальта: Міріана Конте — SERVING Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom Данія: Сіссал — Hallucination Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise Сербія: Принц — Mila Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME

Прогнози букмекерів

На офіційному сайті "Євробачення" щодня оновлюється букмекерський прогноз. Наразі безперечним лідером є Швеція. Країну цьогоріч представляє гурт KAJ із піснею Bara bada bastu. Шведам пророкують перемогу з ймовірністю в 36 відсотків.

Щодо України, то букмекери переконані, що гурт Ziferblat у фіналі опиниться, але посяде там 13-ту сходинку.

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025" / © eurovisionworld.com

Варто зазначити, що це лише букмекерський прогноз, який ні на що не впливає та постійно змінюється. Зокрема, після показу першої репетиції ставки будуть іншими. Окрім того, букмекерський прогноз також не завжди стверджується. До прикладу, переможцю 2024 року пророкували лише п'яте місце, але Nemo виборов перше.

Де дивитися півфінали та фінал "Євробачення-2025"

Конкурс традиційно транслюватиметься на телеканалі "Суспільне Культура". Також "Євробачення" можна буде подивитися на сайті eurovision.ua, на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua традиційно ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, а також вестиме текстову онлайн-трансляцію. Ми першими повідомимо ім'я переможця конкурсу. Тож не пропустіть головну музичну подію року та дивіться "Євробачення-2025" разом із нами!