"Євробачення-2025": другий півфінал — де дивитися шоу наживо та які країни виступатимуть

Репетиція Ізраїлю на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

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Вечір 15 травня обіцяє стати яскравим та емоційним для всіх шанувальників пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Цього дня офіційно відгримить другий півфінал шоу, який визначить список усіх фіналістів.

Так, у швейцарському Базелі за результатами голосування у другому півфіналі буде визначено 10 країн, які виступлять у гранд-фіналі й доєднаються до тих, хто вже отримав путівку в першому півфіналі, який відбувся днями раніше.

Тож у другому півфіналі на арену St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія, вийдуть ще 16 країн у наступній послідовності: Австралія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія, Фінляндія. Крім них, на єврофанів чекатимуть конкурсні номери частини "великої п'ятірки", які автоматично переходять до гранд-фіналу – Німеччина, Франція та Велика Британія.

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До слова, Україна вже успішно пройшла до фіналу під час першого півфіналу, де викликала справжній фурор. Тепер увага всієї Європи прикута до наступної хвилі виступів, які можуть змінити перебіг музичної історії цього року.

Учасники другого півфіналу Євробачення-2025

Подивитися другий півфінал "Євробачення-2025" в Україні можна буде 15 травня о 22:00 за київським часом у декілька способів. У цей час розпочнеться трансляція на телеканалі "Суспільне Культура". Крім того, стежити за конкурсом можна буде в додатку "Дія", на сайті eurovision.ua, YouTube-каналі "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного".

Англомовну версію конкурсу можна буде подивитися у той же час, але на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

Вже традиційно редакція сайту ТСН.ua пильно стежитиме за усіма подіями "Євробачення-2025", щоб першою повідомити імена усіх фіналістів. А поки пропонуємо переглянути найяскравіші моменти з першого півфіналу конкурсу.

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