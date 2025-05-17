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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

"Євробачення-2025": Джамала у Базелі зустрілася з гуртом Ziferblat і показалася з Кончітою Вурст

Артистка розсекретила свою місію на конкурсі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Джамала на "Євробаченні-2025"

Джамала на "Євробаченні-2025" / © instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала приїхала до Базелю, Швейцарія, де відбувається міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

Переможниця "Євробачення-2016" у фотоблогу розповіла про те, що завітала на головну музичну подію з декількох причин. Зокрема, зустрітися з представниками від України на "Євробаченні-2025" гуртом Ziferblat і підтримати їх перед виступом у гранд-фіналі. У сонячному Базелі музиканти тепло зустріли артистку та обмінялися обіймами на удачу.

Тим часом на платформах "Суспільного" Джамала зробила офіційну заяву-звернення до цьогорічних українських представників і зворушила наступними словами: "Мій любий Ziferblat, хочу побажати вам, щоб все у вас вийшло, щоб ви зібралися й відчували нашу підтримку. Ви не самі, бо з вами мільйони українців. Ми будемо з вами на сцені й разом співати, підтримувати голосові зв’язки. Не бійтеся нічого! Успішного виступу! Люблю вас".

Джамала та гурт Ziferblat на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала та гурт Ziferblat на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

До того ж співачка розсекретила, що у неї була ще одна важлива місія. За словами зірки, вона вже виступила перед минулорічними переможцями "Євробачення" на закритому заході. Зокрема, на згадку про особливий вечір зробила фото з однією з гостей, співачкою Кончітою Вурст.

"Люблю, коли під час "Євробачення", окрім самого конкурсу, відбуваються ще різні цікаві паралельні заходи. Сьогодні (17 травня – прим. ред.) співала для переможців "Євробачення" минулих років і гостей спеціального івенту. Говорили про музику, тренди, Україну — ну, звісно ж, і про Селін Діон", - поділилася емоціями виконавиця.

Джамала та Кончіта Вурст на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала та Кончіта Вурст на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала на Євробаченні-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно співачка Вєрка Сердючка також підтримала гурт Ziferblat від України. Зірка зробила заяву просто посеред свого закордонного туру й виконала фрагмент конкурсної пісні.

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