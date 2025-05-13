ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
805
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": фаворити букмекерів показали голих чоловіків у лісі та влаштували пожежу на сцені

Саме шведам цього року одним із перших пророкують вихід до гранд-фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Швеція на “Євробаченні-2025”

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

На сцені “Євробачення-2025” у Базелі справжній шквал енергії влаштували цьогорічні представники Швеції — гурт KAJ.

Так, їхній виступ із запальною піснею Bara Bada Bastu, що в перекладі зі шведської — “Просто лазня”, став одним із найяскравіших моментів першого півфіналу “Євробачення-2025”. Учасники колективу, відомі своїм гумором і театральністю, створили на сцені атмосферу справжньої сауни — з ефектом пари, рушниками на тілі колективу та навіть дерев’яними ярусними лавками, які раптово перетворювалися на платформи для запального перформансу. Тож шалений танцювальний драйв KAJ буквально “розпарив” публіку.

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Цьогорічний трек — танцювальний, з етнічними мотивами та електронікою, і став справжнім TikTok-феноменом ще до офіційного релізу. Не дивно, що шведський гурт є головним фаворитом букмекерів на перемогу в конкурсі. Та чи вдасться йому пройти до гранд-фіналу — стане відомо вже після оголошення результатів голосування.

Нагадаємо, перед фаворитами букмекерів на сцену вийшли представники України гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray і довели до мурах потужним вокалом, який передав весь біль українців під час війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
805
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie