"Євробачення-2025": фаворити букмекерів показали голих чоловіків у лісі та влаштували пожежу на сцені

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

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На сцені “Євробачення-2025” у Базелі справжній шквал енергії влаштували цьогорічні представники Швеції — гурт KAJ.

Так, їхній виступ із запальною піснею Bara Bada Bastu, що в перекладі зі шведської — “Просто лазня”, став одним із найяскравіших моментів першого півфіналу “Євробачення-2025”. Учасники колективу, відомі своїм гумором і театральністю, створили на сцені атмосферу справжньої сауни — з ефектом пари, рушниками на тілі колективу та навіть дерев’яними ярусними лавками, які раптово перетворювалися на платформи для запального перформансу. Тож шалений танцювальний драйв KAJ буквально “розпарив” публіку.

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Швеція на “Євробаченні-2025” / © Associated Press

Цьогорічний трек — танцювальний, з етнічними мотивами та електронікою, і став справжнім TikTok-феноменом ще до офіційного релізу. Не дивно, що шведський гурт є головним фаворитом букмекерів на перемогу в конкурсі. Та чи вдасться йому пройти до гранд-фіналу — стане відомо вже після оголошення результатів голосування.

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Нагадаємо, перед фаворитами букмекерів на сцену вийшли представники України гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray і довели до мурах потужним вокалом, який передав весь біль українців під час війни.