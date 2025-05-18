"Євробачення-2025": фаворити букмекерів розірвали сцену конкурсу та зірвали гучні овації

Швеція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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У гранд-фіналі музичного конкурсу "Євробачення-2025" вже виступив представник Швеції – гурт KAJ.

Музиканти вийшли на арену Санкт-Якобсгалле під номером 23. Артистки виконали композицію Bara Bada Bastu, яка вже встигла завіруситися в Мережі та полюбитися єврофанам. На сцені "Євробачення-2025" колектив продемонстрував культуру Швеції, з чого стало очевидно, що шведи полюблять ходити до лазні.

Швеція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

До речі, Швеція лишається незмінною лідеркою в букмекерських прогнозах. Колективу пророкують перемогу з ймовірністю в 44 відсотки. Тим часом друге місце, на думку букмекерів, має посісти Австрія.

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Зазначимо, представник України вже теж виступив на сцені "Євробачення-2025". Гурт Ziferblat продемонстрував потужний номер. Наприкінці виступу соліст Даниїл Лещинський промовив "Слава Україні!".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію "Євробачення-2025". Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі та першими повідомимо ім'я переможця.