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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": гурт Ziferblat поїхав на конкурс до Швейцарії

Колектив також розповів, яку важливу місію виконуватиме у Базелі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Український гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", вирушив до Швейцарії.

Музиканти поїхали спеціальним потягом Eurovision Express, до слова, саме ці слова традиційно світилися на табло. На вокзалі артистів проводжали з прапорами України та вмикали їм їхню пісню Bird of Pray.

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Традиційно, перед тим, як Ziferblat відправився до швейцарського міста Базель, артисти провели пресконференцію в холі залізничного вокзалу. Музиканти вкотре нагадали, що їдуть на "Євробачення" з важливою місією. Ziferblat разом із благодійним фондом Сергія Притули збиратиме кошти на розмінування України. Ціль – 4 мільйони гривень.

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

"Невпинно нагадуватимемо про нашу місію! Одна з основних цілей нашої поїздки до Європи в цьому році — збір на розмінування українських територій", - діляться артисти.

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat поїхав на "Євробачення-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Зазначимо, "Євробачення-2025" цьогоріч відбудеться в швейцарському місті Базель. Спочатку відгримлять півфінали – 13 та 15 травня, а згодом сам фінал – 17 травня. Українці представлять свій номер у першому півфіналі. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на "Євробаченні" та першою повідомить найцікавіші моменти.

До речі, нещодавно стало відомо, хто у фіналі конкурсу оголошуватиме бали від України. Цю місію доручили відомій співачці, яка раніше теж брала участь у "Євробаченні".

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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