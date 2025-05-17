"Євробачення-2025": як проголосувати за Україну та своїх фаворитів у фіналі конкурсу

Гурт "Ziferblat" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Сьогодні, 17 травня, буде визначено переможця "Євробачення-2025". О 22:00 в Україні розпочнеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу у Базелі, Швейцарія.

За звання найкращих змагатимуться представники з 37 країн. Зокрема, до списку щасливчиків потрапила й Україна, яку цього року представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Традиційно переможця "Євробачення-2025" визначатиме голосування не лише суддів з різних країн-учасниць, але й глядачів. Тож пропонуємо ознайомитися з усіма правилами голосування у фіналі.

У вирішальному шоу "Євробачення-2025" мають право голосу всі 37 країн-учасниць конкурсу. Глядачі з України зможуть обрати свого фаворита двома способами: через спеціальну онлайн-платформу esc.vote або надіславши SMS на номер 7576, вказавши порядковий номер учасника на сцені від 01 до 26 - його демонструватимуть на екрані під час виступу конкурсанта. Вартість одного повідомлення — 8,50 грн.

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Як проголосувати за Ziferblat на Євробаченні-2025 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Проте важливе правило залишається незмінним: голосувати за представника своєї країни не можна. Тож українці не зможуть підтримати гурт Ziferblat голосом з України, використовуючи наших мобільних операторів. Однак зробити це зможуть наші співвітчизники за кордоном.

Українці за кордоном мають змогу підтримати Ziferblat, дотримуючись інструкцій, розміщених на офіційних сторінках "Євробачення" та в соцмережах. Також відповідна інструкція з контактами зазначена на зображенні нижче:

Як проголосувати за Ziferblat у фіналі Євробачення-2025 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Крім того, організатори знову запровадили опцію для глядачів із країн, які не беруть участь у конкурсі. Вони зможуть проголосувати за улюблену пісню протягом 24 годин до початку фіналу, скориставшись платформою esc.vote. Для цього достатньо перейти на сайт, обрати свою країну зі списку, підтвердити вхід та віддати голос.

Нагадаємо, організатори "Євробачення-2025" вже визначили порядок виступів всіх учасників у фіналі.

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