"Євробачення-2025": як українцям проголосувати за Ziferblat та своїх фаворитів у першому півфіналі

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

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До першого півфіналу "Євробачення-2025", де на арену Санкт-Якобсгалле вийде й представник України, залишилися лічені години.

Наразі учасники активно готуються, аби гідно виступити на сцені та вибороти квиток до грандфіналу. У вівторок, 13 травня, свої конкурсі номери продемонструють такі країни: Ісландія, Польща, Словенія, Естонія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія та Кіпр.

Редакція ТСН.ua тим часом пропонує дізнатися, як проголосувати у першому півфіналі. За Ziferblat зможуть віддати голос лише ті українці, які перебувають за кордоном. Окрім того, надсилати SMS можна лише з тих країн, які беруть участь у першому півфіналі, а також ж Іспанії, Італії та Швейцарії. Свій голос можна також віддати й на сайті esc.vote.

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Пропонуємо дізнатися, як проголосувати за Ziferblat у першому півфіналі / © instagram.com/ziferblat_band

Українці ж, які не перебувають за кордоном, можуть віддавати голос за свого фаворита в першому півфіналі. Задля цього потрібно надіслати SMS за номером 7576 та вказати учасника від 1 до 15. В Україні голосувати за свого учасника не можна.

Зазначимо, вже о 22:00 розпочнеться перший півфінал "Євробачення-2025". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто потрапив до десятки фіналістів. Поки ж пропонуємо дізнатися, де дивитися конкурс, імена всіх учасників та букмекерські ставки.