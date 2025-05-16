"Євробачення-2025": як змінилися ставки букмекерів після двох півфіналів і на якому місці Україна

Гурт Ziferblat / © eurovision.tv

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Вже цього тижня, у суботу 17 травня, відгримить головна музична подія року – гранд-фінал "Євробачення-2025".

Тож позаду вже два півфінали, де виступили всі країни-учасниці. Так, у фіналі опинилося 26 музикантів з різних країн Європи. Зокрема, боротися за головний приз буде й Україна. Та поки всі учасники набираються сил перед гранд-фіналом, букмекери визначають своїх фаворитів.

Однозначно таблиця з прогнозами змінилася після двох півфіналів. Зокрема, трійкою лідерів станом на зараз є Швеція, Австрія та Франція. Тож перемогу букмекери з вірогідністю у 40% віддають KAJ та їхній вірусній пісні "Bara bada bastu".

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Таблиця букмекерів перед фіналом "Євробачення-2025" / © eurovisionworld.com

На четвертій сходинці опиняються Нідерланди, а за ними – Фінляндія з невеликим розривом. А ось шосте місце, попри численні скандали, отримує ізраїльська представниця Юваль Рафаель. На сьоме місце опустився Томі Кеш та його вірусне "Espresso macchiato". Цьогорічну країну-господаря Швейцарію букмекери розмістили на восьмій позиції, а Мальту – дев'ятій.

Решта країн має 1% ймовірності перемогти або й нижчий. Поки що українському гурту Ziferblat букмекери пророкують 13-те місце. Утім, не варто впадати у відчай. Це всього лише прогнози, які здатні змінюватися в залежності від багатьох факторів, адже попереду ще один виступ наших представників у гранд-фіналі. Тим часом найприкріша ситуація у Вірменії — їй пророкують останнє 26-те місце.

Нагадаємо, вже завтра, 17 травня, о 22:00 відбудеться фінал "Євробачення-2025". Під час прямого етеру ми стежитимемо за перебігом подій і першими повідомимо переможця конкурсу. А поки пропонуємо поглянути на яскраві фото з другого півфіналу та дізнатися найцікавіші подробиці.