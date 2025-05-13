"Євробачення-2025": Ісландія у космічних образах запалила на відкритті першого півфіналу

Ісландія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Просто зараз у першому півфіналі "Євробачення-2025" на сцені в Базелі виступив представник Ісландії — дует VÆB з композицією "Róa".

Музиканти вийшли на сцену першими та підкорили ритмом і танцями єврофанів. Їхня композиція, виконана ісландською мовою, розповідає метафоричну історію про побудову човна та подорож у пошуках кращого місця, символізуючи прагнення до свободи та подолання труднощів.

До того ж сам дует приголомшує своїм виглядом. VÆB постали у космічних костюмах з металізованої тканини, які переливалися в променях софітів, та чорні сонцезахисні окуляри. Під час виступу глядачі споглядали на світлові ефекти та піротехніку, що підкреслювали атмосферу морської подорожі. Тим самим розкачали публіку.

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Хоча букмекери наразі не вважають Ісландію фаворитом конкурсу, виступ VÆB привернув увагу глядачів своєю щирістю та емоційністю. І налаштував єврофанів на яскраве шоу попереду. Та чи вдасться їм потрапити до гранд-фіналу – дізнаємося вже скоро.

А поки сайт ТСН.ua веде текстову трансляцію та розповідає про найяскравіші моменти конкурсу та які сюрпризи підготував конкурс.