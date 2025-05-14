"Євробачення-2025": Jerry Heil повернулася на сцену конкурсу й підкорила легендарним хітом

Jerry Heil на "Євробаченні-2025"

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Під час першого півфіналу "Євробачення-2025" у Базелі українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, повернулася на сцену конкурсу як почесна гостя.

Так, разом із трьома іншими учасниками "Євробачення" минулого року — Marina Satti (Греція), Iolanda (Португалія) та Silvester Belt (Литва) — вона виконала легендарну пісню Селін Діон "Ne partez pas sans moi", яка принесла Швейцарії перемогу 1988 року.

Jerry Heil на "Євробаченні-2025"

Перед чуттєвим виступом чотирьох артистів Селін Діон звернулася до публіки з великого екрану на сцені. У своєму записаному відеозверненні вона зробила емоційну заяву, висловивши радість з приводу того, що Швейцарія знову приймає конкурс: "Коли я виграла "Євробачення" від Швейцарії 1988 року, це докорінно змінило моє життя. Я дуже вдячна тим, хто підтримує мене. І зараз 37 років потому так зворушливо бачити як Швейцарія приймає у себе конкурс знову. Дякую за вашу любов. Це особливе місце для мене, адже саме тут я відчула неймовірну підтримку та причетність до чогось надзвичайного".

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Селін Діон

Нагадаємо, 2024 року Jerry Heil разом з alyona alyona представили Україну на "Євробаченні" з піснею "Teresa & Maria", посівши третє місце. Їхній виступ був присвячений силі українських жінок та став символом стійкості нації.

Повернення Jerry Heil на сцену "Євробачення" стало яскравим моментом шоу, а її виконання триб'юту Селін Діон викликало шквал оплесків у залі та захоплення глядачів.

Тим часом сайт ТСН.ua вів текстову трансляцію, де розповів про найцікавіші моменти шоу та хто потрапив до гранд-фіналу “Євробачення-2025”.