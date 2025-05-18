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"Євробачення-2025": хто став журі від України та яка країна отримала від них найбільше балів
Під час прямої трансляції шоу було оголошено склад національного журі від України.
Нарешті стало відомо, хто цього року увійшов до складу національного журі "Євробачення-2025" від України та кому було віддано найвищий бал.
Цього разу склад журі було сформовано Суспільним мовником після народного голосування у "Дії" із числа відомих діячів культури, шоубізнесу та медіа. До п’ятірки експертів увійшли відомі артисти, хореографи та продюсери, які мають значний досвід у своїх галузях.
Так, як повідомили у Суспільному, до складу національного журі увійшли: співак MELÓVIN, музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna, а також медіаменеджерка й продюсерка Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.
За правилами міжнародного конкурсу, члени журі напередодні фіналу оцінили виступи всіх учасників, окрім представника України, чесно та неупереджено, виставивши кожному свої оцінки. А вже у прямому ефірі результати голосування оголосила співачка Jerry Heil, яка торік представляла Україну у дуеті з alyona alyona.
Так, найвищу оцінку — 12 балів — українське журі цього року присудило Німеччині, представник якої приємно вразив наших експертів своїм виступом.
Сайт ТСН.ua також пропонує ознайомитися з повним результатом голосування конкурсу й дізнатися, на якій позиції опинилися Україна та скільки балів отримала у порівнянні з іншими конкурсантами.