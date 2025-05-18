"Євробачення-2025": хто став журі від України та яка країна отримала від них найбільше балів

Національне журі від України на “Євробаченні-2025” / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Нарешті стало відомо, хто цього року увійшов до складу національного журі "Євробачення-2025" від України та кому було віддано найвищий бал.

Цього разу склад журі було сформовано Суспільним мовником після народного голосування у "Дії" із числа відомих діячів культури, шоубізнесу та медіа. До п’ятірки експертів увійшли відомі артисти, хореографи та продюсери, які мають значний досвід у своїх галузях.

Так, як повідомили у Суспільному, до складу національного журі увійшли: співак MELÓVIN, музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко, співачка Tayanna, а також медіаменеджерка й продюсерка Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.

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За правилами міжнародного конкурсу, члени журі напередодні фіналу оцінили виступи всіх учасників, окрім представника України, чесно та неупереджено, виставивши кожному свої оцінки. А вже у прямому ефірі результати голосування оголосила співачка Jerry Heil, яка торік представляла Україну у дуеті з alyona alyona.

Jerry Heil на “Євробаченні-2025” / © instagram.com/suspilne.eurovision

Так, найвищу оцінку — 12 балів — українське журі цього року присудило Німеччині, представник якої приємно вразив наших експертів своїм виступом.

Сайт ТСН.ua також пропонує ознайомитися з повним результатом голосування конкурсу й дізнатися, на якій позиції опинилися Україна та скільки балів отримала у порівнянні з іншими конкурсантами.





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