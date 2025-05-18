"Євробачення-2025": хто з країн поставив найвищі бали Україні та Ziferblat у фіналі

Україна на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

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У швейцарському місті Базель відгримів міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025", де перемогу здобула Австрія.

Від України на арені Санкт-Якобсгалле цьогоріч виступав гурт Ziferblat, до складу якого входить соліст Даниїл Лещинський, гітарист Валентин Лещинський та барабанник Федор Ходаков. Загалом, 2025 року професійне журі було не надто щедрим на бали для України. Ziferblat у фіналі "Євробачення-2025" не отримав жодної 12. Натомість найвищим балом стала 8 - від Азербайджану та Португалії. Загалом, Україна отримала від суддів 60 балів.

А от глядачі були більш щедрими. 12 балів за результатами глядацького голосування гурт Ziferblat отримав від Польщі, Чехії та Ізраїлю, а також 10 від Грузії, Португалії та Іспанії.

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Саме такі бали отримала Україна на "Євробаченні-2025"

У сумі Україна зібрала 218 балів. Гурт Ziferblat у гранд-фіналі "Євробачення-2025" посів 9 місце.

Тим часом переможницею 69-го за рахунком пісенного конкурсу стала Австрія. Кришталевий кубок виборов співак JJ з піснею Wasted Love. Пропонуємо дізнатися все, що відомо про переможця "Євробаченя-2025".