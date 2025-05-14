"Євробачення-2025": коли у фіналі конкурсу виступить Ziferblat і що таке "вибір продюсера"

Ziferblat / © eurovision.tv

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У швейцарському місті Базель у вівторок, 13 травня, відгримів перший півфінал "Євробачення-2025".

Нарешті оголосили імена першої десятки фіналістів міжнародного пісенного конкурсу. Українцям цього річ встигли потріпати нерви. Гурт Ziferblat пройшов до гранд-фіналу, але його оголосили останнім. Варто зазначити, що фіналістів оголошують у довільному порядку, а не за кількістю набраних голосів.

Після першого півфіналу традиційно відбулося жеребкування, де визначили, коли у фіналі виступатимуть країни. Україна вийде на сцену у перший частині гранд-фіналу "Євробачення-2025". Разом із Ziferblat там опинилися представники Ісландії та Іспанії.

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Результати жеребкування на виступи країн у фіналі "Євробачення-2025" / © eurovisionworld.com

До другої частини фіналу потрапили Швейцарія, Португалія та Албанія. А от решта фіналістів, серед яких Естонія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Сан-Марино та Швеція, опинилися в категорії "продюсерський вибір". Це нововведення запровадили торік. Тобто саме продюсер "Євробачення" обиратиме, в якій частині та під яким номером у фіналі виступить країна. Це робиться за для того, аби "Євробачення-2025" стало цікавішим та динамічнішим.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua традиційно ретельно стежила за перебігом подій на "Євробаченні". Учасники цьогоріч були дещо стриманими, однак без яскравих виступів не минулося. Пропонуємо подивитися, яким був перший півфінал.