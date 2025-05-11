"Євробачення-2025": онлайн-трансляція церемонії відкриття

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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У неділю, 11 травня, у швейцарському місті Базель розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Захід цьогоріч стартував дещо раніше, аніж зазвичай. Зокрема, близько 15:00 перші учасники ступили на "бірюзовий хідник", традиційна довжина якого 200 метрів.

До слова, трансляція триває вже деякий час. Однак, без казусів вже не минулося. Зокрема, представницю Ізраїлю встигли освистати. Довкола площі зібралося чимало пропалестинських мітингувальників, яка прийшли з прапорами Палестини.

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Подивитися онлайн-трансляцію відкриття можна тут:

Нагадаємо, наступного тижня вже розпочинається міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025". Зокрема, єврофани зберуться разом 13 травня. Саме тоді відгримить перший півфінал. 13 травня вийде на сцену представник України – гурт Ziferblat. Тоді й стане відомо, чи вдасться Україні потрапити до фіналу, який відгримить 17 травня.