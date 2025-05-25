"Євробачення-2025": переможець JJ після заклику прибрати Ізраїль з конкурсу зробив нову заяву

Переможець "Євробачення-2025" JJ / © instagram.com/johannesjjpietsch

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Австрійський мовник прокоментував висловлювання переможця "Євробачення-2025" JJ із пропозицією виключити Ізраїль з конкурсу.

Саме таку заяву австрійський співак JJ зробив після перемоги у Швейцарії. Він прирівняв Ізраїль до держави-терористки РФ і зазначив, що та країна так само має бути поза шоу. Утім, з такою думкою австрійський мовник не погодився. Він наголошує, що варто розмежовувати суб'єктивну думку артиста від їхньої позиції.

"Заяви JJ відображають його особисту думку", - йдеться у заяві речника ORF, пише "Spiegel".

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Переможець "Євробачення-2025" JJ / © eurovision.tv

Реакція Європейського мовного союзу є схожими. EBU повідомляє, що конкурс є і буде аполітичним: "Вони мають право брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення" щороку, якщо відповідають необхідним вимогам".

Тим часом сам артист після необачного висловлювання почав шукати виправдань. Він пояснив, що публіка не так трактувала його слова й надалі він утримуватиметься від коментарів щодо цього: "Перепрошую, якщо мої слова були неправильно сприйняті. Хоча я критикую ізраїльський уряд, але я засуджую будь-яку форму насильства проти цивільного населення в будь-якій частині світу – чи то проти ізраїльтян, чи проти палестинців. Я не буду більше коментувати цю тему".

Нагадаємо, нещодавно солістка Go_A катерина Павленко пояснила, чому її виключили зі складу журі від України.