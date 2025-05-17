"Євробачення-2025": переможці від Швейцарії Nemo підтримали Україну та заспівали Bird of Pray

Nemo та Ziferblat

Реклама

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo підтримали український гурт Ziferblat та заспівали конкурсну пісню України Bird of Pray.

Музиканти зустрілися на передодні гранд-фіналу міжнародного пісенного конкурсу. Артисти провели теплу зустріч в готелі. Nemo висловили слова підтримки українцям та побажали їм успіху на "Євробаченні-2025". Але це ще не все. Артисти разом виконали трек Bird of Pray в акустичному форматі. До слова, Nemo співавали з Ziferblat саме українську партію композиції.

До речі, як стало відомо, швейцарські співаки виступатимуть у гранд-фіналі "Євробачення-2025". Nemo вже розсекретили ексклюзивні подробиці свого номера. Виявляється, на арені Санкт-Якобсгалле в інтервал-акті артисти представлять нову композицію Unexplainable.

Реклама

Нагадаємо, у суботу, 17 травня, о 22:00 розпочнеться фінал "Євробачення-2025". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій та першою повідомить, хто став переможцем 69-го за рахунком пісенного конкурсу. А поки ж пропонуємо ознайомитися з фіналістами "Євробачення-2025" та порядком їхніх виступів.