"Євробачення-2025": під час виступу Фінляндії піротехніка дала збій та вибухнула просто на сцені

Фінляндія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Під час виступу Фінляндії в фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" піротехніка дала збій та вибухнула.

Країну цьогоріч представляла співачка Еріка Вікман з піснею Ich komme. На сцені конкурсу виконавиця демонструвала доволі епатажний та смілий номер. Родзинкою виступу артистки був політ над сценою на спеціальній конструкції у вигляді чималого мікрофона, з якого потім ніби вилітала піротехніка.

Утім, як виявилося, стався технічний збій. Піротехніка вибухнула. На трансляції цього не було помітно, адже артистка продовжила й далі співати, ніби нічого й не сталося. Щоправда, на мить Еріка Вікман злякалася та смикнулася. Тим часом єврофани, які перебували безпосередньо на арені Санкт-Якобсгалле, звернули на це увагу, встигли зняти на відео та опублікувати в Мережі.

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Нагадаємо, під час "Євробачення-2025" відбулася ще одна неприємна ситуація. Виступ представниці Ізраїлю намагалися зірвати. На сцену спробували вибігти пропалестинські протестувальники, яких зупинила охорона. Тим не менш, вони встигли облити червоною фарбою членів знімальної команди "Євробачення-2025". Тим часом у Базелі, де цьогоріч відбувся конкурс, були масштабні протести проти участі Ізраїлю, що поліції довелося застосовувати водомети та сльозогінний газ.