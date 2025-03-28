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"Євробачення-2025": під яким номером виступить Україна у першому півфіналі у Швейцарії
Гурт Ziferblat уже відреагував на жеребкування.
Організатори "Євробачення-2025", яке цьогоріч проводитиметься у Базелі, Швейцарія, оголосили порядкові номери країн-конкурсанток.
Шляхом традиційного жеребкування на офіційних сторінках "Євробачення" було визначено, що цього року представники України виступатимуть на конкурсі у першому півфіналі п'ятими. Цікаво, що минулого року представниці нашої країни alyona alyona & Jerry Heil запалювали на сцені також під цим номером.
Своєю чергою, гурт зазначає, що задоволений тим, як розпорядилася доля, і вже готовий підкорити єврофанів хітом Bird of Pray, який нещодавно оновився: "З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. П'ять – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу".
До слова, перед гуртом Ziferblat свої конкурсні пісні демонструватимуть Ісландія, Польща, Словенія, Естонія та Іспанія як країна "Великої п'ятірки".
Нагадаємо, нещодавно букмекери оновили прогнози на переможця "Євробачення-2025" й припустили, на якому місці може опинитися Україна.