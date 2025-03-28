"Євробачення-2025": під яким номером виступить Україна у першому півфіналі у Швейцарії

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Організатори "Євробачення-2025", яке цьогоріч проводитиметься у Базелі, Швейцарія, оголосили порядкові номери країн-конкурсанток.

Шляхом традиційного жеребкування на офіційних сторінках "Євробачення" було визначено, що цього року представники України виступатимуть на конкурсі у першому півфіналі п'ятими. Цікаво, що минулого року представниці нашої країни alyona alyona & Jerry Heil запалювали на сцені також під цим номером.

Гурт Ziferblat виступить п’ятим на “Євробаченні-2025” у Базелі / © instagram.com/ziferblat_band

Своєю чергою, гурт зазначає, що задоволений тим, як розпорядилася доля, і вже готовий підкорити єврофанів хітом Bird of Pray, який нещодавно оновився: "З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. П'ять – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу".

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До слова, перед гуртом Ziferblat свої конкурсні пісні демонструватимуть Ісландія, Польща, Словенія, Естонія та Іспанія як країна "Великої п'ятірки".

Порядок виступів країн на “Євробаченні-2025” / © YouTube Eurovision Song Contest

Нагадаємо, нещодавно букмекери оновили прогнози на переможця "Євробачення-2025" й припустили, на якому місці може опинитися Україна.