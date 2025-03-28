ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": під яким номером виступить Україна у першому півфіналі у Швейцарії

Гурт Ziferblat уже відреагував на жеребкування.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Організатори "Євробачення-2025", яке цьогоріч проводитиметься у Базелі, Швейцарія, оголосили порядкові номери країн-конкурсанток.

Шляхом традиційного жеребкування на офіційних сторінках "Євробачення" було визначено, що цього року представники України виступатимуть на конкурсі у першому півфіналі п'ятими. Цікаво, що минулого року представниці нашої країни alyona alyona & Jerry Heil запалювали на сцені також під цим номером.

Гурт Ziferblat виступить п’ятим на “Євробаченні-2025” у Базелі / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat виступить п’ятим на “Євробаченні-2025” у Базелі / © instagram.com/ziferblat_band

Своєю чергою, гурт зазначає, що задоволений тим, як розпорядилася доля, і вже готовий підкорити єврофанів хітом Bird of Pray, який нещодавно оновився: "З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. П'ять – чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це – ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу".

До слова, перед гуртом Ziferblat свої конкурсні пісні демонструватимуть Ісландія, Польща, Словенія, Естонія та Іспанія як країна "Великої п'ятірки".

Порядок виступів країн на “Євробаченні-2025” / © YouTube Eurovision Song Contest

Порядок виступів країн на “Євробаченні-2025” / © YouTube Eurovision Song Contest

Нагадаємо, нещодавно букмекери оновили прогнози на переможця "Євробачення-2025" й припустили, на якому місці може опинитися Україна.

Дата публікації
Кількість переглядів
337
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie