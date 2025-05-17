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"Євробачення-2025": полька в сексі-вбранні ошелешила танцями та небезпечно політала над сценою
Країну цьогоріч представляє Юстина Стечковська з піснею Gaja.
Під номером 15 на сцену грандіозного фіналу "Євробачення-2025" вийшла представниця Польщі – співачка Юстина Стечковська.
52-річна артистка бореться за перемогу з пісню Gaja. Для свого виступу співачка підібрала сексі-вбрання, яке було повністю обтислим та вдало підкреслило її неабияк струнку фігуру. Особливої уваги заслуговує хореографія. Артистка просто ошелешила танцями сцену "Євробачення-2025".
Та не лише цим дивувала Юстина Стечковська. Полька на сцені пісенного конкурсу влаштовувала небезпечні трюки. Зокрема, вона на спеціальній підставці політала над сценою, при цьому трималася лише руками.
До речі, це вже друга спроба Стечковської підкорити сцену "Євробачення". 1995 року артистка вже брала участь у пісенному конкурсі, але тоді посіла лише 18 місце з 23 країн. Наразі букмекери прогнозують Польщі теж не сильно високі позиції. Тим не менш, єврофани оцінили виступ польки, а відео з її виступом розривають YouTube за переглядами.
Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію фіналу "Євробачення-2025". Дивіться пісенний конкурс разом із нами та першими дізнавайтеся ім'я переможця.