"Євробачення-2025": полька в сексі-вбранні ошелешила танцями та небезпечно політала над сценою

Польща на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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Під номером 15 на сцену грандіозного фіналу "Євробачення-2025" вийшла представниця Польщі – співачка Юстина Стечковська.

52-річна артистка бореться за перемогу з пісню Gaja. Для свого виступу співачка підібрала сексі-вбрання, яке було повністю обтислим та вдало підкреслило її неабияк струнку фігуру. Особливої уваги заслуговує хореографія. Артистка просто ошелешила танцями сцену "Євробачення-2025".

Польща на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Та не лише цим дивувала Юстина Стечковська. Полька на сцені пісенного конкурсу влаштовувала небезпечні трюки. Зокрема, вона на спеціальній підставці політала над сценою, при цьому трималася лише руками.

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Польща на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

До речі, це вже друга спроба Стечковської підкорити сцену "Євробачення". 1995 року артистка вже брала участь у пісенному конкурсі, але тоді посіла лише 18 місце з 23 країн. Наразі букмекери прогнозують Польщі теж не сильно високі позиції. Тим не менш, єврофани оцінили виступ польки, а відео з її виступом розривають YouTube за переглядами.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію фіналу "Євробачення-2025". Дивіться пісенний конкурс разом із нами та першими дізнавайтеся ім'я переможця.