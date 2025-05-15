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"Євробачення-2025": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні
У другому півфіналі "Євробачення-2025" нарешті стануть відомі імена всіх фіналістів.
У четвер, 15 травня, відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".
На головну музичну сцену в швейцарському місті Базель – арену Санкт-Якобсгалле – вийде 16 країн-учасниць. За право пройти до гранд-фіналу змагатимуться Австрія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. Лише десятьом із цих країн вдасться пройти далі.
Тим часом у вівторок, 13 травня, оголосили імена першої десятки фіналістів. Серед них опинилася й Україна. Наразі ж Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто у гранд-фіналі може скласти конкуренцію Ziferblat. У нашому матеріалі можете послухати пісні учасників, а також ознайомитися з порядком їхніх виступів у другому півфіналі.
1. Австралія: Go-Jo — Milkshake Man
2. Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli
3. Ірландія: Еммі — Laika Party
4. Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi
5. Вірменія: Parg — SURVIVOR
6. Австрія: JJ — Wasted Love
7. Греція: Клавдія — Asteromata
8. Литва: Katarsis — Tavo akys
9. Мальта: Міріана Конте — SERVING
10. Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom
11. Данія: Сіссал — Hallucination
12. Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye
13. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son
14. Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise
15. Сербія: Принц — Mila
16. Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME
Нагадаємо, як виявилося, виступ України у першому півфіналі розірвав YouTube за переглядами. Пропонуємо дізнатися, номери яких ще країн опинилися в топі.