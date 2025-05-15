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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2025": порядок виступів учасників у другому півфіналі та їхні пісні

У другому півфіналі "Євробачення-2025" нарешті стануть відомі імена всіх фіналістів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Фінляндія на "Євробаченні-2025"

Фінляндія на "Євробаченні-2025" / © eurovision.tv

У четвер, 15 травня, відгримить другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

На головну музичну сцену в швейцарському місті Базель – арену Санкт-Якобсгалле – вийде 16 країн-учасниць. За право пройти до гранд-фіналу змагатимуться Австрія, Чорногорія, Ірландія, Латвія, Вірменія, Австрія, Греція, Литва, Мальта, Грузія, Данія, Чехія, Люксембург, Ізраїль, Сербія та Фінляндія. Лише десятьом із цих країн вдасться пройти далі.

Тим часом у вівторок, 13 травня, оголосили імена першої десятки фіналістів. Серед них опинилася й Україна. Наразі ж Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто у гранд-фіналі може скласти конкуренцію Ziferblat. У нашому матеріалі можете послухати пісні учасників, а також ознайомитися з порядком їхніх виступів у другому півфіналі.

1. Австралія: Go-Jo — Milkshake Man

2. Чорногорія: Ніна Жижич — Dobrodošli

3. Ірландія: Еммі — Laika Party

4. Латвія: Tautumeitas — Bur man laimi

5. Вірменія: Parg﻿ — SURVIVOR

6. Австрія: JJ — Wasted Love

7. Греція: Клавдія — Asteromata

8. Литва: Katarsis — Tavo akys

9. Мальта: Міріана Конте — SERVING

10. Грузія: Маріам Шенгелія — Freedom

11. Данія: Сіссал — Hallucination

12. Чехія: ADONXS — Kiss Kiss Goodbye

13. Люксембург: Лора Торн — La poupée monte le son

14. Ізраїль: Юваль Рафаель — New Day Will Rise

15. Сербія: Принц — Mila

16. Фінляндія: Еріка Вікман — ICH KOMME

Нагадаємо, як виявилося, виступ України у першому півфіналі розірвав YouTube за переглядами. Пропонуємо дізнатися, номери яких ще країн опинилися в топі.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
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